Frauen aus Mayen und Bendorf Auf dem Jakobsweg für krebskranke Kinder Thomas Brost 19.08.2026, 11:00 Uhr

i Anstrengend, aber landschaftlich sehr reizvoll ist der Küstenweg von Porto nach Santiago de Compostela - das Trio hat ihn gemeistert. Simone Schick

Wer sich auf einen Pilgerweg begibt, verbindet ihn mit einem besonderen Aspekt. Arzu Teke aus Bendorf hat auf diesem Weg Geld für krebskranke Kinder gesammelt. Was war die Motivation der Polizistin, der sich zwei Freundinnen aus Mayen anschlossen?

Schon vor einiger Zeit spielte Arzu Teke mit dem Gedanken, einmal den Jakobsweg zu gehen. „Die Idee habe ich dann verjähren lassen, bis ich relativ spontan entschied, einige Etappen in Richtung Santiago de Compostela zu pilgern“, sagt die junge Bendorferin.







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