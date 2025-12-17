Polch ehrt Hans-Georg Ziesemer „Auch Christen wählen SPD“ Birgit Pielen 17.12.2025, 12:44 Uhr

i Hans-Georg Ziesemer blickt auf eine ungewöhnlich lange Karriere in der Kommunalpolitik. Dafür ist der Sozialdemokrat in Polch jetzt geehrt worden. Birgit Pielen

Die kommunalpolitische Karriere von Hans-Georg Ziesemer begann mit einem provozierenden Slogan. Heute – 50 Jahre später – ist der Sozialdemokrat noch immer im Stadtrat von Polch aktiv und hat dafür eine sehr seltene Auszeichnung erhalten.

Welch ein Leben! Welch ein Engagement! Seit 1974 ist Hans-Georg Ziesemer ununterbrochen im Polcher Stadtrat aktiv. Der 81-jährige Sozialdemokrat hat dafür jetzt vom Polcher Stadtbürgermeister Gerd Klasen (CDU) eine sehr seltene Auszeichnung erhalten: den Ehrenring.







