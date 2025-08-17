Mit Anfang 40 wagte Attia Choudry den Neustart: Statt Kinder zu unterrichten, verwöhnt sie nun Gäste in Attia’s Café in Mayen – mit einer Mischung aus deutscher Backtradition und orientalischem Flair.

Anfang 40 erleben Menschen oftmals Phasen, in denen sie zeitgleich in einem retrospektiven und einem prospektiven Modus leben. Ein solcher Blick auf das, was sie beruflich und privat erreicht hat, und auf das, was sie noch erreichen möchte, hat Attia Choudry veranlasst, etwas völlig Neues zu machen.

Jahrelang hat die 43-Jährige mit großer Begeisterung als Grundschullehrerin „DaZ“ (Deutsch als Zweitsprache) an einer Grundschule unterrichtet. Die Bezeichnung DaZ bedeutet, dass es sich um eine Lehrerin handelt, die Kinder mit Migrationshintergrund in der Grundschule unterrichtet, um ihnen beim Erlernen der deutschen Sprache und bei der Integration in das deutsche Bildungssystem zu helfen. Ihre Entscheidung, etwas völlig Neues zu wagen, ist zudem der Tatsache geschuldet, dass ihre eigenen Kinder längst erwachsen sind.

Etwas Neues wagen

„Das Leben ist zu kurz. Das, was ich durch mein Lehramtsstudium erreicht habe, nimmt mir keiner weg. Ich wollte etwas Neues wagen, mich selbstständig machen“, berichtet Attia Choudry. Seit dem 1. August führt sie nun das ehemalige Café Schillinger unter dem Namen Attias’s Café in Mayen.

Aus Altbewährtem wurde hier etwas Besonderes. Dass es eine Konditorei mit einem Café wurde, war reiner Zufall. „Meine Schwester wohnt in Mayen und so bin ich auf das Café Schillinger auf dem Marktplatz, das wohl einige Monate geschlossen hatte, aufmerksam geworden. Ich habe den Mietvertrag für fünf Jahre unterzeichnet.“ Sie hoffe, „dass sich das Ganze gut einspielt. Die ersten Tage waren aufgrund des Wetters nicht allzu rosig“, berichtet sie. „Am Laurentiusmarkt hat es in Strömen geregnet.“ Doch an manchen Tagen genossen bereits zahlreiche Gäste bei schönem Wetter ihre Gastfreundschaft.

i Die Grundschullehrerin DaZ Attia Choudry aus Worms hat sich den Traum von ihrer Selbständigkeit erfüllt. Die 43-Jährige betreibt jetzt in der Mayener Innenstadt das ehemalige Café Schillinger – mit auf dem Foto ist ihr 19-jähriger Sohn Moaaz, sowie Mayeners Oberbürgermeister Dirk Meid, der in Kürze mit der Wirtschaftsförderung offiziell zur Eröffnung gratulieren möchte. Elvira Bell

Was viele Kunden, die bisher schon bei ihr eingekehrt sind, freut, das ist, dass es neben gewohnten Produkten nun auch Speisen- und Getränke mit einem orientalischen Touch gibt. Warum sie neben frisch gebackenen Brötchen, Torten und süßen „deutschen“ Leckereien nun auch orientalische Spezialitäten auf ihrer Speisekarte anbietet? „Ich bin in Deutschland geboren, aber meine Vorfahren stammen aus Pakistan“, berichtet Attia Choudry. Unter anderem stehen Baklava mit Walnüssen und Pistazie und Pakistanischer Chai auf ihrer Karte, ebenso wie „Masala Morning“ – ein traditionelles Paratha sowie ein Frühstück mit dem Namen „Orient trifft Paris“.

Auch orientalische Spezialitäten

Angeboten werden neben Moachaccio auch Mocktails – hierbei handelt es sich um alkoholfreie Getränke, die wie ein Cocktail, jedoch ohne Alkohol, zubereitet werden. Zudem gibt es Mango Lassi. Hierbei halt es sich um ein indisches Joghurtgetränk mit fruchtigen Varianten. Darüber hinaus bietet die Neu-Gastronomin Snacks in Form von Beef Burgern, Hotdogs, Pinsa, Regatonee alla Forno und Regatonee alle Crema sowie Chicken Fresh Wraps an.

Ihre Backwaren bezieht Attia Choudry als Teiglinge von der Bäckerei Schillinger, die mit ihrem Hauptgeschäft in Kelberg ansässig ist. Auch bezieht sie gefrostete Backwaren von verschiedenen Produzenten. Aktuell hat Attia Choudry, wie sie erzählt, fünf Mitarbeiter beschäftigt. Das Haus auf dem Marktplatz 20, in dem Attias’s Café für süße und herzhafte Momente mit insgesamt 60 Sitzplätzen beheimatet ist, hat in der Eifelstadt eine lange Tradition als Bäckerei und Konditorei, mit der viele Mayener Erinnerungen verbinden.

i Ein Blick ins Café Attias Elvira Bell

Von 1948 bis 1955 hieß es „Cafe Gorges“, im Anschluss bis 1999 Bäckerei Bittner und seither Café Schillinger. Mayen wird wohl Attia Choudrys zweite Heimat werden. „Ich pendele aktuell noch jeden Tag von Worms nach Mayen. Wir möchten, wenn möglich, hierher ziehen. Mir gefällt es in Mayen.“