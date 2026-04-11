Lyrikband des Mendiger Autors 
Astors Poesie entschleunigt federleicht und heimatnah
Hans Astor kann das Schreiben nicht lassen. Das dürfte viele Lesefreunde glücklich stimmen.
Hans Astor kann das Schreiben nicht lassen. Das dürfte viele Lesefreunde glücklich stimmen.
Elvira Bell

Kriminell spannend geht es in Büchern des Mendiger Autors Hans Astor oft zu. Doch Astor kann auch anders. Sein neuer Gedichtband zeigt: Versgebundene verbale Heimatliebe taugt dazu, die Hektik der Alltagswelt hinter sich zu lassen.

Lesezeit 2 Minuten
Hans Astor hat zwei Dutzend seiner Eifelkrimis mit Erfolg veröffentlicht. Anlässlich der Präsentation seines jüngsten Kriminalromans „Tödlicher Frust“ hatte der Schriftsteller aus der Vulkanstadt Mendig im vergangenen Jahr angekündigt, nach drei Jahrzehnten seine schriftstellerische Arbeit zu beenden.

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