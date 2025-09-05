Wo manche Imker und Experten bereits Alarm schlagen, sehen andere die Situation entspannt. Die Asiatisch Hornisse breitet sich immer weiter in der Region aus, doch Winzer und Obstbauern sehen noch keinen akuten Handlungsbedarf für ihr Erntegut.

Die Ausbreitung der Asiatischen Hornisse hatte zuletzt den Imkern in der Region sorgen bereitet. Seit die Art als etabliert gilt, wird sie nicht mehr effektiv von der Unteren Naturschutzbehörde bekämpft. Die befürchtete Folge: die großen Völker der Vespa Velutina fressen die heimischen Honigbienen oder deren Nahrung. Auch Weintrauben und andere Obstsorten könnten der Wespenart zum Opfer fallen.

Unsere Zeitung fragt beim Bauern- und Winzerkreisverband Mayen-Koblenz nach, wie die Bedrohungslage aktuell aussieht. Auch Obstbauer Thomas Kreuter aus Mülheim-Kärlich und der Gülser Winzer Karl Lunnebach, geben ihre Einschätzung ab.

„Bei den Bauern und Winzern in der Region ist das im Moment noch kein Thema.“

Herbert Netter, Bauern- und Winzerkreisverband Mayen-Koblenz

„Bei den Bauern und Winzern in der Region ist das im Moment noch kein Thema“, ordnet Herbert Netter, Sprecher des Bauern- und Winzerkreisverbands Mayen-Koblenz, die Situation ein. „Vielleicht kommt das aber noch“, ergänzt er nach kurzer Überlegung. Für die Bestäubung der Obstblüten stehe die Asiatische Hornisse als Wespenart nicht in Konkurrenz zur Honigbiene. Was laut Netter jedoch irgendwann zum Probleme werden könnte, sei die Tatsache, dass sich die Vespa Velutina unter anderem von Honigbienen ernährt und dadurch die Bestäubung gefährdet werden könnte.

Das sei aktuell aber in der Region nicht der Fall. Auch das die Asiatische Hornisse Obstplantagen oder Weinstöcke befällt, sei noch nicht vorgekommen. „Die werden vereinzelt hier und da mal gesehen“, berichtet der Sprecher, doch bisher habe sich niemand wegen eines größeren Befalls gemeldet.

i Asiatische Hornissen sitzen auf ihrem Nest. Kommt man Ihnen dort zu nahe, zeigen sie eine hohe Verteidigungsaggression. dpa/Boris Roessler. picture alliance/dpa

Auch Obstbauer und Vorsitzender des Obstbaurings Koblenz, Thomas Kreuter, hat von der asiatischen Hornisse auf seinen Plantagen noch nichts mitbekommen. Seine Kollegen seien ebenfalls nicht betroffen, teilt der Mülheim-Kärlicher mit. „Ganz ehrlich, da machen wir uns gerade noch gar keine Gedanken drüber“, erklärt der Obstbauer gelassen. Präventionsmaßnahmen zu ergreifen halte er derzeit nicht für nötig.

Der Gülser Winzer Karl Lunnebach hat bisher auch noch keine Asiatischen Hornissen an seinen Weinstöcken beobachten können. Was ihm hingegen aufgefallen ist: „Die einheimische Hornisse hat sich ganz stark vermehrt, die habe ich schon mehrfach gesehen.“ Diese habe sich auch bereits an die Rebstöcke dran gemacht und von den Weintrauben gefressen, berichtet Lunnebach.

„Man kann zwar mit Insektiziden dagegen vorgehen, aber davon halte ich nichts.“

Winzer Karl Lunnebach aus Güls ergreift noch keine Schutzmaßnahmen

Sorgen um die Ausbreitung der Vespa Velutina mache er sich in sofern, dass die einst invasive Art die Europäische Hornisse irgendwann ausrotten wird, „und die Asiatische Hornisse ist weitaus aggressiver, wie ich gehört habe“, befürchtet der Winzer.

Schutzmaßnahmen ergreife er allerdings ebenfalls keine. „Man kann zwar mit Insektiziden dagegen vorgehen, aber davon halte ich nichts“, macht der Gülser deutlich. Das wirke zwar gegen die Hornissen, aber schade auch den Bienen und Insekten, die eigentlich nützlich sind.