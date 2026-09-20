Historische Schätze entdecken Archiv macht Andernacher Geschichte für alle zugänglich Martina Koch 20.09.2026, 14:00 Uhr

i Neben den Bäckerjungen eröffneten Oberbürgermeister Christian Greiner (2. von rechts), Bürgermeister Claus Peitz (2. von links), der städtische Archivar Peter Bergmann-Franke (3. von links) sowie die Leiterin der Landesarchivverwaltung, Beate Dorfey, das neue Andernacher Stadtarchiv. Rico Rossival

Für Historiker und Familienforscher brechen in Andernach nun neue Zeiten an: Erstmals seit mehr als 60 Jahren sind die Archivalien der Stadt an einem Ort vereint. Das neue Stadtarchiv bietet die Möglichkeit, in den Beständen zu recherchieren.

Es war eine Mammutaufgabe, der sich die Stadt Andernach und insbesondere ihr Archivar Peter Bergmann-Franke seit dem Jahr 2017 gewidmet haben: den auf verschiedene, aber gleichermaßen ungeeignete Lagerräume in Andernach verteilten Teil der historischen Dokumente der Stadt in ein Archiv zusammenzuführen.







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