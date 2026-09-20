Für Historiker und Familienforscher brechen in Andernach nun neue Zeiten an: Erstmals seit mehr als 60 Jahren sind die Archivalien der Stadt an einem Ort vereint. Das neue Stadtarchiv bietet die Möglichkeit, in den Beständen zu recherchieren.
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Es war eine Mammutaufgabe, der sich die Stadt Andernach und insbesondere ihr Archivar Peter Bergmann-Franke seit dem Jahr 2017 gewidmet haben: den auf verschiedene, aber gleichermaßen ungeeignete Lagerräume in Andernach verteilten Teil der historischen Dokumente der Stadt in ein Archiv zusammenzuführen.