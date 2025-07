Arbeiten an L117 in Plaidt gehen nach den Ferien weiter

Die Sperrung der L117 durch Plaidt sorgte im Frühjahr für chaotische Verhältnisse auf den benachbarten Anwohnerstraßen. Jetzt steht die zweite Phase der Arbeiten an. So will man diesmal die Verkehrssituation für die Anlieger verbessern.

Derzeit rollt er wieder, der Verkehr über die L117 in Plaidt. Nachdem der Streckenabschnitt zwischen der Kretzer Straße und der Friedhofstraße im Frühjahr mehr als zwei Monate lang voll gesperrt worden war, hatte der LBM Cochem-Koblenz die viel befahrene Route durch Plaidt Mitte Juni zwischenzeitlich wieder freigegeben. Doch die Verschnaufpause für Anwohner und Pendler endet in wenigen Wochen wieder. Die Rhein-Zeitung hat nachgefragt, wann die Bauarbeiten fortgeführt werden.

Dass die Teilsanierung der Mühlbachbrücke eine mehrmonatige Vollsperrung erforderlich machen würde, war von Anfang an klar: Die Bauarbeiten an dem mehr als 70 Jahre alten Bauwerk sollten ursprünglich Anfang April beginnen und bis zum Jahresende abgeschlossen sein. Zu Beginn wurde zunächst der Asphalt abgefräst, im Anschluss sollten die Großbaupfähle für das Fundament der neuen Brücke hergestellt werden.

Probleme im Baugrund sorgt für Verzögerungen

Dabei traten allerdings unvorhergesehene Schwierigkeiten auf: Der Baugrund erwies sich als schlechter, als die Untersuchungen vor Beginn der Arbeiten vermuten ließen. Ein Labor musste beauftragt werden, dass die Bodenkennwerte ermittelte, im Anschluss musste die Statik angepasst werden. Währenddessen konnten die Bauarbeiten an Ort und Stelle nicht fortgesetzt werden.

Die Auswirkungen der Straßensperrung sorgten derweil insbesondere bei den Anwohnern der benachbarten Kretzer Straße und Dr.-Kurt-Schumacher-Straße für starken Unmut: Denn anstatt auf überörtliche Umleitungsrouten auszuweichen, nutzten täglich zahlreiche Auto- und auch Lkw-Fahrer die schmalen Anwohnerstraßen, um die Sperrung der L117 zu umgehen. Das sorgte für chaotische Situationen. Insbesondere Fußgänger lebten während der Sperrung gefährlich, da viele Fahrer bei Gegenverkehr auf den Gehweg auswichen.

Nach Protesten der Anwohner und eindringlichen Appellen von Politik und Verwaltung teilte der LBM schließlich mit, dass die L117 im Bereich der Mühltalbrücke eine neue Deckschicht bekommt, damit der Verkehr dort wieder rollen kann, solange die Arbeiten ruhen. Inzwischen steht fest: Zum Ende der Sommerferien können die Sanierungsarbeiten wieder aufgenommen werden. Das teilt der LBM auf Anfrage mit. Demnach wird ab Freitag, 15. August, die Umleitungsstrecke für die erneute Vollsperrung durch das an Ort und Stelle tätige Verkehrssicherungsunternehmen vorbereitet.

Doch wie will man in der zweiten Bauphase, die bis Jahresende dauern soll, verhindern, dass es in den Nebenstraßen wieder zu chaotischen Verhältnisse kommt? Um eine Gefährdung der Anwohner und Schäden an den Straßen zu vermeiden, soll die Durchfahrtshöhe zur Kretzer Straße und Dr.-Kurt-Schumacher-Straße beschränkt werden, teilt der LBM mit: „Um die Belastungen für die Anwohner zu minimieren, wird der LBM an Standorten, die mit der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinde abgestimmt sind, bedienbare Höhenbegrenzungssperren installieren lassen.“

Viele Lkw rollen über die L117 in Plaidt

Damit will man erreichen, dass ausschließlich der anliegerberechtigte Schwerverkehr die Möglichkeit hat, die innerörtlichen Gemeindestraßen zu nutzen. Somit werde sichergestellt, dass nur berechtigte Lkw, wie etwa die Müllabfuhr oder die Anlieferung für Gewerbebetriebe, durchkommen.

Der Anteil des Schwerlastverkehrs auf der L117 in Plaidt ist ohne baustellenbedingte Einschränkungen hoch: Eine Verkehrsmessung ergab 2019, dass täglich rund 10.700 Fahrzeuge auf der Strecke unterwegs sind. Darunter lassen sich 1760 dem Schwerlastverkehr zurechnen.