Verkehr im Wohngebiet Anwohner misst Geschwindigkeit: Tempo zu hoch 29.09.2025, 11:00 Uhr

i Überall in der Ortslage Hausen gilt Tempo 30. Nach Ansicht von Anwohnern wird dies ausgangs der Bahnhofstraße häufig verletzt. Thomas Brost

Ein Verkehrsfrühstück mit Kommunalpolitikern, ein Transparent, Tempo-Wachen: Die Anwohner der Bahnhofstraße im Mayener Stadtteil Hausen sind kreativ, was den Protest gegen zu schnelles Fahren betrifft. Einer von ihnen hat akribisch Messungen gemacht.

Christiane Dietz und Thomas Leister sind die Sprecher einer Initiative von Anwohnern in der Bahnhofstraße im Mayener Stadtteil Hausen. Sie wollen erreichen, dass Tempo 30 in dieser Wohnstraße wie vorgeschrieben eingehalten wird. Einige Tempo mindernde Maßnahmen wie Bodenschwellen sind behördlicherseits abgelehnt worden, auch weil nicht genau feststeht, wie schnell tatsächlich in dem Bereich der Bahnhofstraße gefahren wird, der in die Straße „Im ...







