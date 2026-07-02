Bau auf Andernacher Spielplatz
Anwohner fordern Prüfung alternativer Standorte
Anwohner fordern, dass der Spielplatz in der Von-Bodelschwingh-Straße samt der dortigen Bäume erhalten bleiben soll. Nach der jü
Anwohner fordern, dass der Spielplatz in der Von-Bodelschwingh-Straße samt der dortigen Bäume erhalten bleiben soll. Nach der jüngsten Stadtratssitzung zeigt sich die Initiative vorsichtig optimistisch.
Rico Rossival

Die Initiative für den Erhalt des Spielplatzes in der Von-Bodelschwingh-Straße zeigt sich nach der jüngsten Stadtratssitzung in Andernach optimistisch. Sie setzt auf das weitere Verfahren – und auf alternative Standorte für den geplanten Neubau.

Lesezeit 2 Minuten
Nach der jüngsten Stadtratssitzung, in der die Anwohner der Von-Bodelschwingh-Straße den Mitgliedern des Gremiums in einer Einwohnerfragestunde ihre Sorge um den Spielplatz in ihrem Quartier geschildert haben, blickt die Initiative für den Erhalt der Grünfläche vorsichtig optimistisch in die Zukunft: „Das Ergebnis des Abends: Noch ist nichts beschlossen, und die Stadtverwaltung hat der Initiative vor laufender Kamera einen Runden Tisch ...

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Andernach & MayenPolitik

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