In der Andernacher Südstadt soll ein neues Mehrfamilienhaus entstehen. Bisher wird die Fläche in der Bodelschwingh-Straße allerdings rege als Spielplatz genutzt. Anwohner haben nun eine Unterschriftenaktion für den Erhalt der Fläche gestartet.
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Bezahlbarer Wohnraum ist in Andernach knapp. Um der Wohnungsnot etwas entgegenzusetzen, nimmt die Stadt neben einer Erweiterung des Neubaugebiets auf dem Burgerberg auch bestehende Wohngebiete in den Blick. Stichwort: Nachverdichtung. Das diese Planungen seitens der Anwohner nicht immer auf Gegenliebe stoßen, zeigt eine Petition, die Andernacher Bürger an den Stadtrat richten.