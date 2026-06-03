Nachverdichtung in Andernach Anwohner der Südstadt kämpfen für Erhalt von Spielplatz Martina Koch 03.06.2026, 14:00 Uhr

i Auf dem Spielplatz in der Von-Bodelschwingh-Straße sorgen mehrere Bäume für Schatten. Gegen die geplante Bebauung dieser Fläche mit einem Mehrfamilienhaus regt sich jetzt Protest. Rico Rossival

In der Andernacher Südstadt soll ein neues Mehrfamilienhaus entstehen. Bisher wird die Fläche in der Bodelschwingh-Straße allerdings rege als Spielplatz genutzt. Anwohner haben nun eine Unterschriftenaktion für den Erhalt der Fläche gestartet.

Bezahlbarer Wohnraum ist in Andernach knapp. Um der Wohnungsnot etwas entgegenzusetzen, nimmt die Stadt neben einer Erweiterung des Neubaugebiets auf dem Burgerberg auch bestehende Wohngebiete in den Blick. Stichwort: Nachverdichtung. Das diese Planungen seitens der Anwohner nicht immer auf Gegenliebe stoßen, zeigt eine Petition, die Andernacher Bürger an den Stadtrat richten.







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