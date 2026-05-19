Plaidter Firma mit Problemen Antriebstechnik Saftig: Stehen Entlassungen an? Jan Lindner 19.05.2026, 11:17 Uhr

i Die Plaidter Firma Antriebstechnik Saftig GmbH ist insolvent. Der Geschäftsbetrieb läuft derzeit weiter. Kim Fauss

Die Plaidter Firma Antriebstechnik Saftig GmbH musste Mitte Mai Insolvenz anmelden. Bis Ende Juni sind Löhne und Gehälter gesichert. Doch wie geht es danach weiter? Müssen einige der 110 Beschäftigten entlassen werden?

Die Krise der Industrie in Deutschland hat auch die Plaidter Firma Antriebstechnik Saftig GmbH in große Turbulenzen gebracht. Mitte Mai hatte das Familienunternehmen Insolvenz anmelden müssen. Der Geschäftsbetrieb an den drei Standorten Plaidt, Saffig und Kottenheim läuft zwar weiter.







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