Das Jahr ist noch nicht zur Hälfte rum, da zählt zu den Insolvenzmeldungen jene von Antriebstechnik Saftig, Rhenser Mineralbrunnen und Rofu Kinderland. Man könnte den Eindruck bekommen, Insolvenzen häufen sich. Stimmt das? Ein Blick in die Zahlen.
Lesezeit 2 Minuten
Fälle wie der Rhenser Mineralbrunnen, der Spielwarenhändler Rofu Kinderland oder jüngst Antriebstechnik Saftig können die Frage aufkommen lassen: Immer mehr Unternehmen müssen Insolvenz anmelden – befinden wir uns diesbezüglich schon in einer Krise? Die Antwort darauf ist, wie immer bei komplexen Themen, kein einfaches Ja oder Nein, sondern eine Schattierung aus beidem.