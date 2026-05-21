Fälle in der Region Antriebstechnik Saftig & Co.: Häufen sich Insolvenzen? Eva Hornauer 21.05.2026, 17:00 Uhr

i Im Mai hat das Palidter Familienunternehmen Antriebstechnik Saftig Insolvenz angemeldet. Im März war das beim Rhenser Mineralbrunnen der Fall. Häufen sich Insolvenzen? dpa/Oliver Berg

Das Jahr ist noch nicht zur Hälfte rum, da zählt zu den Insolvenzmeldungen jene von Antriebstechnik Saftig, Rhenser Mineralbrunnen und Rofu Kinderland. Man könnte den Eindruck bekommen, Insolvenzen häufen sich. Stimmt das? Ein Blick in die Zahlen.

Fälle wie der Rhenser Mineralbrunnen, der Spielwarenhändler Rofu Kinderland oder jüngst Antriebstechnik Saftig können die Frage aufkommen lassen: Immer mehr Unternehmen müssen Insolvenz anmelden – befinden wir uns diesbezüglich schon in einer Krise? Die Antwort darauf ist, wie immer bei komplexen Themen, kein einfaches Ja oder Nein, sondern eine Schattierung aus beidem.







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