Während die Verantwortlichen des Montessori-Zentrums in Mendig zuversichtlich sind, dass ein Start von Grundschule und Realschule plus am neuen Standort in Polch direkt nach den Sommerferien gelingt, die Verbandsgemeindeverwaltung Maifeld aber wegen aktuell fehlenden Bauantrags ein großes Fragezeichen dahinter macht, haben wir beim Bildungsministerium in Mainz nach dem Stand der Dinge gefragt. Denn für die Genehmigung von Schulen in freier Trägerschaft ist das Ministerium für Bildung zuständig.

Ulrich Gerecke, Pressesprecher des Bildungsministeriums, erklärt dazu: „Der Antrag, eine Realschule plus in Polch zu genehmigen, liegt dem Ministerium vor, ist aber noch nicht ganz vollständig. Der Schulträger wird noch weitere, bisher fehlende Unterlagen nachreichen. Vor diesem Hintergrund ist zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage möglich, wann die Genehmigung erteilt werden kann.“

Eltern, die ihr Kind an der in Polch geplanten Schule angemeldet haben, sollten ihr Kind vorsichtshalber auch noch an einer anderen, bereits bestehenden Schule anmelden. „Für den Fall, dass die Montessori-Schule nicht rechtzeitig zum neuen Schuljahr genehmigt werden kann, erhalten diese Kinder aber auch ohne eine solche alternative Anmeldung kurzfristig einen Schulplatz für das Schuljahr 2025/2026 an einer öffentlichen Realschule plus oder an einem öffentlichen Gymnasium“, teilt Gerecke mit.

Bisher gibt es eine Montessori-Grundschule in Mendig. Viele Eltern äußerten den Wunsch, ihre Kinder auch an einer weiterführenden Montessori-Schule unterrichten zu lassen. Deshalb soll auf einem großen Grundstück in Polch ein Montessori-Zentrum für mehrere Hundert Kinder entstehen. Die Grundschule in Mendig soll dorthin umziehen, zusätzlich soll eine Realschule plus aufgebaut werden. Übergangsweise soll in modernen Schulcontainern unterrichtet werden. Doch es gibt viele Fragezeichen. Das Grundstück ist noch nicht gekauft, ein Bauantrag noch nicht gestellt, eine Baugenehmigung noch nicht erteilt.