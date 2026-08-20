Ausschuss stimmt ab
Antrag abgelehnt: Kein Livestream aus dem Kreishaus MYK
In Koblenz gibt es das: Hier werden die Stadtratssitzungen per Livestream übertragen. (Archivbild)
In Koblenz gibt es das: Hier werden die Stadtratssitzungen per Livestream übertragen. (Archivbild)
Stadt Koblenz/Andreas Egenolf

Eine kommunalpolitische Debatte mitverfolgen – vielerorts geht das nur, wenn man persönlich bei den Gremiensitzungen erscheint. Die Grünen im Kreisausschuss MYK wollten einen Livestream der Kreistagssitzungen einführen. Warum ihr Vorhaben scheiterte.

Lesezeit 1 Minute
In Koblenz und Andernach gibt es einen: die Übertragung von Stadtratssitzungen per Livestream. Für den Kreis Mayen-Koblenz hatte die Fraktion von Bündnis 90/Die Grüne beantragt, ein solches Angebot für die Kreistagssitzungen einzurichten.„Nach der kommunalen Gemeindeordnung sind Kreistagssitzungen grundsätzlich öffentlich“, heißt es dazu im Antrag.
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