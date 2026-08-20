Ausschuss stimmt ab Antrag abgelehnt: Kein Livestream aus dem Kreishaus MYK Eva Hornauer 20.08.2026, 16:00 Uhr

i In Koblenz gibt es das: Hier werden die Stadtratssitzungen per Livestream übertragen. (Archivbild) Stadt Koblenz/Andreas Egenolf

Eine kommunalpolitische Debatte mitverfolgen – vielerorts geht das nur, wenn man persönlich bei den Gremiensitzungen erscheint. Die Grünen im Kreisausschuss MYK wollten einen Livestream der Kreistagssitzungen einführen. Warum ihr Vorhaben scheiterte.

In Koblenz und Andernach gibt es einen: die Übertragung von Stadtratssitzungen per Livestream. Für den Kreis Mayen-Koblenz hatte die Fraktion von Bündnis 90/Die Grüne beantragt, ein solches Angebot für die Kreistagssitzungen einzurichten.„Nach der kommunalen Gemeindeordnung sind Kreistagssitzungen grundsätzlich öffentlich“, heißt es dazu im Antrag.







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