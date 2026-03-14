44. Lohners-Vulkanmarathon Anja Hetger aus Hambuch läuft gegen den Krebs Elvira Bell 14.03.2026, 06:30 Uhr

i Bei der Pressekonferenz, die im Vorfeld des 44. Lohners Vulkanmarathon in Polch stattfand, gab Anja Hetger Einblicke in ihre Herzenssache. Die 55-Jährige aus Hambuch sammelt Spenden zugunsten der Deutschen Krebshilfe. Die Lohners haben einen Bezug zu Hambuch. Ehe der Betrieb an den heutigen Firmensitz nach Polch umzog, war dieser in Hambuch ansässig. Elvira Bell

Und dem Motto „Laufen(d) gegen Krebs sammelt Anja Hetger aus Hambuch Kilometergeld zugunsten der Deutschen Krebshilfe – beim 44. Lohners-Vulkanmarathon.

Eingebettet in den 44. Lohners-Vulkan-Marathon der Laufgemeinschaft Laacher See ist eine Spendenaktion für die Deutsche Krebshilfe, die von Anja Hetger aus Hambuch initiiert wurde. Die Läuferin war selbst an Krebs erkrankt und sammelt jetzt unter dem Motto „Laufen(d) gegen Krebs“ Kilometergeld zugunsten der Deutschen Krebshilfe.







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