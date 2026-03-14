Und dem Motto „Laufen(d) gegen Krebs sammelt Anja Hetger aus Hambuch Kilometergeld zugunsten der Deutschen Krebshilfe – beim 44. Lohners-Vulkanmarathon.
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Eingebettet in den 44. Lohners-Vulkan-Marathon der Laufgemeinschaft Laacher See ist eine Spendenaktion für die Deutsche Krebshilfe, die von Anja Hetger aus Hambuch initiiert wurde. Die Läuferin war selbst an Krebs erkrankt und sammelt jetzt unter dem Motto „Laufen(d) gegen Krebs“ Kilometergeld zugunsten der Deutschen Krebshilfe.