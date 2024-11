Neue Vorsitzende der LG Laacher See - Vorgänger Klaus Jahnz hat Marken gesetzt - Wechsel gestaltete sich schwierig Anita Massion ist mit Herzblut dabei: Neue Vorsitzende der Laufgemeinschaft Laacher See Elvira Bell 25.10.2024, 14:42 Uhr

i Anita Massion ist die neue Vorsitzende der Laufgemeinschaft Laacher See. Foto: Elvira Bell Elvira Bell. Elvira Bell

Anita Massion ist die neue Vorsitzende der Laufgemeinschaft Laacher See. Ihr Vorgänger Klaus Jahnz hatte in seiner 19 Jahre andauernden Amtszeit Marken gesetzt. Nach einer schwiergien Nachfolgersuche gibt er nun das Staffelholz an Massion weiter.

Es sind große Fußstapfen, in die Anita Massion tritt. Am 20. September wurde die 65-Jährige zur Vorsitzenden der 420 Mitglieder zählenden Laufgemeinschaft (LG) Laacher See gewählt. „Ich werde mein Bestes geben“, betont Massion. Ihr Vorgänger Klaus Jahnz gab den Vorsitz nach 19 Jahren ab.

