Schon ein Jahr ist Joachim Anheier eigentlich im Ruhestand - erst jetzt ist er als Direktor des Amtsgerichtes Mayen offiziell verabschiedet worden. Sein Nachfolger, Marcel Heinemann, hat einiges auf der Agenda stehen.

In feierlichem Rahmen hat Landesjustizminister Philipp Fernis (FDP) Marcel Heinemann ins Amt als neuen Direktor des Amtsgerichts Mayen eingeführt. Gleichzeitig wurde dessen Vorgänger Joachim Anheier gebührend verabschiedet. Heinemann versprach, jeden Einzelnen der 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter „zu unterstützen und entsprechend der Fähigkeiten einzusetzen“.

Zuvor jedoch nahm Joachim Anheier – er führte das Landgericht von 2019 bis Ende August 2024 – offiziell Abschied. Seine Rede begann er mit süffisantem Unterton, merkte an, dass der Landesgesetzgeber wohl der Meinung sei, dass 66-Jährige „mit dem Richten aufhören sollten“. Andererseits – und das mit Blick wohl auf Bundeskanzler Friedrich Merz (69) – sei ein hohes Alter offenbar „Qualifikationsvoraussetzung“. Mittlerweile habe er sich mit der gesetzlichen Altersgrenze angefreundet.

i Führungswechsel am Amtsgericht Mayen: Justizminister Philipp Fernis (FDP) führt den neuen Chef ein. Rico Rossival

In seine Amtszeit brach die Corona-Pandemie herein, die vieles im Umgang tiefgreifend verändert habe. Es galt, so Anheier, Gewohntes am Gericht zu hinterfragen, neue Wege zu beschreiten und die Arbeitsweise innerhalb kürzester Zeit anzupassen. Es sei eine Zeit gewesen, in der die Mitarbeiter des Gerichts „nicht nur juristisch, sondern auch organisatorisch und menschlich gefordert“ waren. Damals habe er auf die Unterstützung der Mitarbeiter zählen können. „Für die hierbei gezeigte Einsatzbereitschaft möchte ich mich heute nochmals ausdrücklich bedanken“, betonte Anheier.

Er vermisse im Übrigen die „zur Institution gewordene mittägliche Kaffeerunde“, die gespickt gewesen sei mit Diskussionen, Neuigkeiten und weiten Ausflügen in fremde Rechtsgebiete. Anheier, 1958 in Landkern (Kreis Cochem-Zell) geboren, widmete sich von Beginn an bis zur Pensionierung Straf- und Familiensachen. Seinem Nachfolger billigt er hohe Kompetenz zu. „Ich bin überzeugt, dass er das Gericht mit fachlicher Kompetenz und menschlicher Stärke in die Zukunft führen wird.“ Er habe jetzt mehr Zeit für seine Familie, für Hobbys wie Reisen, Musik und Radfahren.

„Die Unabhängigkeit der Justiz ist die Lebensader unseres Rechtsstaates.“

Der neue Amtsgerichtsdirektor Marcel Heinemann

Einige Stationen im Rechtswesen hat Marcel Heinemann (50) absolviert, bevor er im Jahr 2018 zum Direktor des Amtsgerichts Prüm ernannt wurde. Zwei Jahre später wechselte er als Leiter nach Saarburg, ehe er im Oktober 2024 in Mayen anfing. Von seinen Auslandsaufenthalten in den USA, in Polen und der Türkei und verwandtschaftlichen Beziehungen nach Ungarn wisse er, wie Justiz unter besonderem Druck agiere. Die Unabhängigkeit der Justiz gelte es zu verteidigen. „Sie ist die Lebensader unseres Rechtsstaates“, stellte Heinemann fest. Gerade auch in Zeiten, in denen Tweets im Internet manchmal höher als Sachargumente angesehen würden.

Gerichte seien Orte, an denen Konflikte entschieden und wo der Rechtsstaat für den Menschen spürbar werde. Der Bürger habe recht, wenn er moniere, dass die Verfahren oft zu lange dauerten. Aber man müsse die schwierigen personellen Rahmenbedingungen in Rechnung ziehen. Ein wichtiger Aspekt für die Arbeit der Amtsgerichte sei die Modernisierung durch Digitalisierung. In diesem Jahr sei die E-Akte eingeführt worden.

„Der Landesgesetzgeber ist wohl der Meinung sei, dass 66-Jährige mit dem Richten aufhören sollten.“

Joachim Anheier hat gern in seinem Beruf am Amtsgericht Mayen gearbeitet.

Digitale Verhandlungen würden so zur täglichen Praxis. Er möchte den Rat geben, sich bei der Einführung von elektronischen Neuerungen in Geduld zu üben und sich auf dieses Neuland einzulassen. Seinem Vorgänger Joachim Anheier dankte er für dessen „ruhige und besonnene Art“ der Amtsleitung.

Eine Premiere war die gut zweistündige Veranstaltung in der Aula der Hochschule für Minister Philipp Fernis: seine erste Amtseinführung auf dieser Ebene. Der frühere Justizstaatssekretär war nach dem Tod von Minister Herbert Mertin im Frühjahr (Fernis: „Mein enger Freund“) ins Amt gekommen. In Mayen war Fernis bereits, als die „Woche der Justiz“ veranstaltet wurde. „Da konnte man erleben, wie wichtig es ist, dass die Justiz für den Menschen ansprechbar ist“, so Fernis.

Er attestierte dem scheidenden Direktor „Entscheidungsfreude, schnelle Auffassungsgabe und Praxisnähe“. Für den neuen Chef Marcel Heinemann hat der Minister ebenfalls freundliche Worte parat. Er stehe für „Ideenreichtum, Kreativität und hohe Empathie“. Heinemann sei jemand, der gut zuhören könne. „Ich weiß das Amtsgericht bei Ihnen in ganz hervorragenden Händen.“

i Viele Repräsentanten aus Justiz, Kommunalpolitik und Gesellschaft sowie die Mitarbeiter des Amtsgerichts nahmen an der Feier teil. Rico Rossival

Tobias Eisert, Präsident des Landgerichts Koblenz, erinnerte sich an seine Zeit, als er als Jobber in einer Kanzlei Mahnbescheide kopiert und nach Mayen versandt habe. „Das hat sich tief in mein Bewusstsein eingegraben.“ Mayen hat eine herausgehobene Funktion. Es ist als Gericht nicht nur für Zivil-, Straf-, Bußgeld- und Familienverfahren zuständig, sondern zentrales Mahngericht für Rheinland-Pfalz und das Saarland.

Im Vorjahr wurden von dort 450.000 Mahnverfahren eingeleitet. Grußworte sprachen auch Oberbürgermeister Dirk Meid, Mario Mannweiler (Leitender Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Koblenz), Rechtsanwalt Albert Glöckner vom Anwaltverein Koblenz und Personalrat Thomas Weber.