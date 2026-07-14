LTS Lohmann aus Andernach arbeitet an innovativen Medizinprodukten wie beispielsweise einem Mikronadelpflaster, dessen Hunderte Mikronadeln sich auflösen, wenn sie in der Haut sind. Was genau hinter diesem besonderen Pflaster steckt.

Das Andernacher Unternehmen LTS Lohmann bringt für Menschen, die Angst vor Spritzen haben, in naher Zukunft einige innovative Lösungen an den Start. Auch andere Menschen sollen davon profitieren.

Das Unternehmen geht davon aus, dass die ersten marktreifen Exemplare seiner sogenannten Mikronadelpflaster in den frühen 2030er-Jahren zugelassen werden.