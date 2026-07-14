Innovation aus Andernach
Angst vor Spritze? LTS entwickelt Mikronadelpflaster
Rund 1400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt "LTS" am Standort Andernach, weltweit über 2200.
Rund 1400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt "LTS" am Standort Andernach, weltweit über 2200.
Martin Kruber LTS AG

LTS Lohmann aus Andernach arbeitet an innovativen Medizinprodukten wie beispielsweise einem Mikronadelpflaster, dessen Hunderte Mikronadeln sich auflösen, wenn sie in der Haut sind. Was genau hinter diesem besonderen Pflaster steckt.

Lesezeit 2 Minuten
Das Andernacher Unternehmen LTS Lohmann bringt für Menschen, die Angst vor Spritzen haben, in naher Zukunft einige innovative Lösungen an den Start. Auch andere Menschen sollen davon profitieren. Das Unternehmen geht davon aus, dass die ersten marktreifen Exemplare seiner sogenannten Mikronadelpflaster in den frühen 2030er-Jahren zugelassen werden.
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