„Wenn ich die Dinge betrachte, auf die es im Leben wirklich ankommt, so ich bin unglaublich reich beschenkt“, erzählt Angela Mosen. „Die Familie steht bei mir an erster Stelle“, sagt die viel beschäftigte Mendigerin. Sie ist auf vielerlei Bühnen in diesem Sommer unterwegs.

Zusammen mit ihrem Mann Achim hat Angela Mosen fünf Kinder und zehn Enkelkinder. „Solch eine große Familie ist einfach wunderbar.“ Vielbeschäftigt ist die Sopranistin deshalb, weil sie ein großes Herz für die Musik und das Miteinander bei der Musica Nova, im Mayener Genovevachor, im Mandolinenclub Wanderlust in Spielgemeinschaft mit Arion Trimbs und last but not least für die Mayener Burgfestspiele hat. „Der Gesang ist für mich eine Art Lebenselixier. Es ist für mich der schönste Weg, Gefühle zu erleben, aber auch zu transportieren. Ich liebe das Singen in der Gemeinschaft. Manchmal ist es jedoch schon eine Zerreißprobe“, räumt Angela Mosen ein. „Aber das Singen bereitet mir seit meiner Kindheit wirklich einen Heidenspaß.“

i Angela Mosen ist auch beim Genoveaensemble voller Leidenschaft mit von der Partie. Elvira Bell

Die schönste Zeit im Jahr ist für sie die Saison der Burgfestspiele. Ein großer Traum, bei den Burgfestspielen mitzuwirken, erfüllte sich für Mosen mit der Gründung des Festspielchores. In der aktuellen Spielzeit ist die 64-Jährige im von Erfolgskomponist Tom van Hasselt komponierten Musical „Süßes Gold“ im Festspielchor als Klimabiene mit von der Partie. „Es ist schön, dass unserem Burgfestspielchor so viel zugetraut wird. Wir dürfen singen und tanzen und gehören einfach zum Festspielensemble“, fühlt sie sich wertgeschätzt. Dem Burgfestspielchor hält Angela Mosen seit 2023 die Treue. Ein großes Bedürfnis ist es ihr, auch darüber hinaus aktiv zu sein. „Daher bin ich auch im Vocalensemble Genoveva aktiv, das von Andreas Barth geleitet wird.“ Zu dem im vergangenen Jahr aus der Taufe gehobenen Ensemble zählen viele Sängerinnen und Sänger, die zuvor dem Burgfestspielchor angehörten.

Mit dabei war Angela Mosen vor wenigen Tagen auch bei Una Lotte Italia, der italienischen Nacht bei einem Burgfestspiel-Extra. Unter dem strahlenden Sternenhimmel wurden Songs zum Mitsingen und Tanzen präsentiert. Musik gehört seit der Schulzeit zum Leben der gebürtigen Prümerin. „1972 lernte ich Gitarre, 1980 kam Mandoline dazu.“ Gesangsunterricht erhielt Angela Mosen unter anderem bei Frederike Assion-Bolwin in Mendig. Eine zweieinhalbjährige Ausbildung für das Musical „Nostradamus le Mystique“ mit Gerhard Grün mit 36 Aufführungen war einer der Höhepunkte in ihrer musikalischen Laufbahn. Nicht nur bei diesem Musical waren die Musik und ihre Familie eng miteinander verbunden. Warum war das so? „Meine beiden Töchter Regina und Anne waren ebenfalls als Darstellerinnen bei ,Nostradamus’ mit von der Partie.“ Sohn Carlo war bei der Technik mit dabei. „Es war sozusagen für uns ein kleines Familienprojekt.“

i 36 Mal stand Angela Mosen (ganz links) beim Musical "Nostradamus" in Bendorf-Sayn auf der Bühne. Elvira Bell

Ihre persönliche Nummer eins ist jedoch Musica Nova mit ihrem breit gefächerten Repertoire, von klassischer Musik über Gospels bis hin zu Musicals wie „Amazing Grace“ und „Kolpings Traum“. Bei Musica Nova handelt es sich um einen von Komponist und Arrangeur Gerd Schlaf gegründeten und von ihm geleiteten Chor der evangelischen Kirche in Mendig. Auch beim Musical „Amazing Grace“ stand Angela Mosen mit Tochter Anne (Lenz) und ihrem Enkel Lukas mehrmals auf der Bühne. Und auch bei „Kolpings Traum“ rückte Mosen mit ihrer Tochter ins Rampenlicht. Mit den Sängerinnen und Sängern der Musica Nova und insbesondere mit Gerd Schlaf sind im Laufe von fast drei Jahrzehnten Freundschaften entstanden. „Musica Nova feiert im kommenden Jahr das 40-jährige Bestehen“, erläutert die Sängerin. In früheren Jahren war Angela Mosen auch Mitglied einer mittelalterlichen Musikgruppe. Im kommenden Jahr wird die Sängerin bei den Burgfestspielen erst einmal pausieren. Auch ihr Beruf ist ein Geschenk für sie. Als berufstätige Rentnerin ist Angela Mosen wöchentlich einige Stunden im Zentrum für buddhistisches Leben in Nickenich beschäftigt. „Mein Beruf ist meine Berufung.“