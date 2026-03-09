CDU-Kandidatin im Wahlkreis 11 Anette Moesta will sich das Direktmandat sichern Martina Koch 09.03.2026, 15:00 Uhr

i Anette Moesta tritt bei der Landtagswahl zum zweiten Mal als Direktkandidatin der CDU im Wahlkreis 11 an. 2021 zog sie über die Landesliste in den Landtag ein, diesmal will sich die 58-Jährige das Direktmandat sichern. Martina Koch

Anette Moesta war als Chefin der Wirtschaftsförderung der Stadt Polch und als VG-Bürgermeisterin im Maifeld lange Teil der kommunalen Familie. Das prägt die CDU-Landtagsabgeordnete bis heute. Im Land geht es ihr oft noch zu langsam voran.

Anette Moesta, Direktkandidatin der CDU im Wahlkreis 11, kommt wenige Minuten zu spät zum Termin mit der Redaktion in ihr Wahlkreisbüro in der Andernacher Bahnhofstraße. Sie war vorher zu Besuch bei der Tagespflege in Mendig und fand die Gespräche dort so spannend, dass sie sich verquatscht hat, sagt sie entschuldigend: „Das ist es, was mich antreibt: die Neugierde.







Artikel teilen

Artikel teilen