Anette Moesta war als Chefin der Wirtschaftsförderung der Stadt Polch und als VG-Bürgermeisterin im Maifeld lange Teil der kommunalen Familie. Das prägt die CDU-Landtagsabgeordnete bis heute. Im Land geht es ihr oft noch zu langsam voran.
Anette Moesta, Direktkandidatin der CDU im Wahlkreis 11, kommt wenige Minuten zu spät zum Termin mit der Redaktion in ihr Wahlkreisbüro in der Andernacher Bahnhofstraße. Sie war vorher zu Besuch bei der Tagespflege in Mendig und fand die Gespräche dort so spannend, dass sie sich verquatscht hat, sagt sie entschuldigend: „Das ist es, was mich antreibt: die Neugierde.