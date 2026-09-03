Promi-Team zu Gast
Andernacher wollen der Lotto-Elf Paroli bieten
Europameister Hans-Peter Briegel, Trainer der Lotto-Elf, und Teammanager Edgar Schmitt haben ihren Kader für das Benefizspiel am
Europameister Hans-Peter Briegel, Trainer der Lotto-Elf, und Teammanager Edgar Schmitt haben ihren Kader für das Benefizspiel am 17. September in Andernach bekannt gegeben.
Alexander Thieme-Garmann

Zahlreiche bekannte Gesichter aus dem Fußball tummeln sich am 17. September an der Stadionstraße in Andernach. Dann trifft die Lotto-Elf auf eine Auswahl des Landeskrankenhauses. Wem der Erlös des Benefizspiels zugute kommen soll.

Lesezeit 2 Minuten
Prominenter Besuch in der Rhein-Mosel-Fachklinik: Mit Hans-Peter Briegel, Europameister und Vize-Weltmeister, sowie Ex-Fußballprofi Edgar Schmitt besuchten zwei Fußball-Helden der Vergangenheit das Behandlungszentrum für Psychiatrie und Neurologie in Andernach.
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