Promi-Team zu Gast Andernacher wollen der Lotto-Elf Paroli bieten Alexander Thieme-Garmann 03.09.2026, 09:00 Uhr

i Europameister Hans-Peter Briegel, Trainer der Lotto-Elf, und Teammanager Edgar Schmitt haben ihren Kader für das Benefizspiel am 17. September in Andernach bekannt gegeben. Alexander Thieme-Garmann

Zahlreiche bekannte Gesichter aus dem Fußball tummeln sich am 17. September an der Stadionstraße in Andernach. Dann trifft die Lotto-Elf auf eine Auswahl des Landeskrankenhauses. Wem der Erlös des Benefizspiels zugute kommen soll.

Prominenter Besuch in der Rhein-Mosel-Fachklinik: Mit Hans-Peter Briegel, Europameister und Vize-Weltmeister, sowie Ex-Fußballprofi Edgar Schmitt besuchten zwei Fußball-Helden der Vergangenheit das Behandlungszentrum für Psychiatrie und Neurologie in Andernach.







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