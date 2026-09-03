Zahlreiche bekannte Gesichter aus dem Fußball tummeln sich am 17. September an der Stadionstraße in Andernach. Dann trifft die Lotto-Elf auf eine Auswahl des Landeskrankenhauses. Wem der Erlös des Benefizspiels zugute kommen soll.
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Prominenter Besuch in der Rhein-Mosel-Fachklinik: Mit Hans-Peter Briegel, Europameister und Vize-Weltmeister, sowie Ex-Fußballprofi Edgar Schmitt besuchten zwei Fußball-Helden der Vergangenheit das Behandlungszentrum für Psychiatrie und Neurologie in Andernach.