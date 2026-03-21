Der Breslauer Platz im Herzen der Andernacher Südstadt ist derzeit noch eine Baustelle. Doch bald soll dort Raum zum Picknicken, Entspannen und Sport treiben entstehen. Das ist geplant und so können Freiwillige bei der Umgestaltung helfen.
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Im Herzen der Andernacher Südstadt tut sich was: Der Breslauer Platz zwischen Schillerring und Taubentränke, auf dem sich eine kleine Grünanlage befindet, wird ordentlich aufgewertet – und alle Interessierten können dabei mitmachen. Am sogenannten Ehrentag, der am Samstag, 23.