Mitmachtag am 23. Mai geplant
Andernacher verschönern gemeinsam den Breslauer Platz 
Auf dem Breslauer Platz sieht es derzeit noch recht trist aus, doch das soll sich bald ändern: Alle Andernacher sind eingeladen,
Auf dem Breslauer Platz sieht es derzeit noch recht trist aus, doch das soll sich bald ändern: Alle Andernacher sind eingeladen, die Fläche bei einem Mitmachtag am 23. Mai aufzuwerten.
Rico Rossival

Der Breslauer Platz im Herzen der Andernacher Südstadt ist derzeit noch eine Baustelle. Doch bald soll dort Raum zum Picknicken, Entspannen und Sport treiben entstehen. Das ist geplant und so können Freiwillige bei der Umgestaltung helfen.

Lesezeit 2 Minuten
Im Herzen der Andernacher Südstadt tut sich was: Der Breslauer Platz zwischen Schillerring und Taubentränke, auf dem sich eine kleine Grünanlage befindet, wird ordentlich aufgewertet – und alle Interessierten können dabei mitmachen. Am sogenannten Ehrentag, der am Samstag, 23.

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