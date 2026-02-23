Es sah so aus, als hätte die heute 17-jährige Julie aus Andernach den Blutkrebs besiegt. Doch die Erkrankung kam zurück. Da Mutter Katja Schmitt ihren Kosmetiksalon schließen musste, um ihr beizustehen, plagen die Familie auch finanzielle Sorgen.
Lesezeit 3 Minuten
Julie Schmitt kämpft gegen die Leukämie. Einmal hat die mittlerweile 17-jährige Elftklässlerin an der IGS Plaidt die Erkrankung bereits besiegt. Beim ersten Mal kurz vor ihrem 16. Geburtstag im Oktober 2024 litt sie vor allem unter starken Knochenschmerzen.