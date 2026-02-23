17-jährige Julie hat Leukämie Andernacher Unternehmerin bangt um krebskranke Tochter Elvira Bell 23.02.2026, 16:00 Uhr

i Die Andernacherin Julie Schmitt kämpft zum zweiten Mal gegen Leukämie. Die 17-jährige Schülerin wird derzeit wieder mit Chemotherapien behandelt. Mutter Katja Schmitt musste ihren Kosmetiksalon schließen, um sich um Julie kümmern zu können. Katja Schmitt

Es sah so aus, als hätte die heute 17-jährige Julie aus Andernach den Blutkrebs besiegt. Doch die Erkrankung kam zurück. Da Mutter Katja Schmitt ihren Kosmetiksalon schließen musste, um ihr beizustehen, plagen die Familie auch finanzielle Sorgen.

Julie Schmitt kämpft gegen die Leukämie. Einmal hat die mittlerweile 17-jährige Elftklässlerin an der IGS Plaidt die Erkrankung bereits besiegt. Beim ersten Mal kurz vor ihrem 16. Geburtstag im Oktober 2024 litt sie vor allem unter starken Knochenschmerzen.







