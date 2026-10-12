Die Start-up-Gründer Benjamin Bär und Justin Schmehrer aus Andernach beraten mittelständische Betrieb in Sachen KI. Jetzt können die Jungunternehmer einen besonderen Erfolg feiern: Sie wurden in das Förderprogramm 3B Startup Accelerator aufgenommen.

Der Kontakt von Mensch zu Mensch ist immer noch unschlagbar, sagen Benjamin Bär und Justin Schmehrer aus Andernach. Obwohl sie natürlich mit ihrem Start-up „KI-Experten Schmehrer & Bär” sehr stark und erfolgreich auf Hightech setzen.

Nach der Berichterstattung der Redaktion Anfang des Jahres zeigte das Andernacher Förderprogramm „3B Startup Accelerator” Interesse an den beiden Jungunternehmern.