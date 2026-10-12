Die Start-up-Gründer Benjamin Bär und Justin Schmehrer aus Andernach beraten mittelständische Betrieb in Sachen KI. Jetzt können die Jungunternehmer einen besonderen Erfolg feiern: Sie wurden in das Förderprogramm 3B Startup Accelerator aufgenommen.
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Der Kontakt von Mensch zu Mensch ist immer noch unschlagbar, sagen Benjamin Bär und Justin Schmehrer aus Andernach. Obwohl sie natürlich mit ihrem Start-up „KI-Experten Schmehrer & Bär” sehr stark und erfolgreich auf Hightech setzen. Nach der Berichterstattung der Redaktion Anfang des Jahres zeigte das Andernacher Förderprogramm „3B Startup Accelerator” Interesse an den beiden Jungunternehmern.