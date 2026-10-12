Mit KI-Expertise überzeugt
Andernacher Start-up profitiert von Förderprogramm
Justin Schmehrer (links) und Benjamin Bär sind mit ihrem KI-Startup auf einem guten Weg. Als Partner im 3B Startup Accelerator P
Justin Schmehrer (links) und Benjamin Bär sind mit ihrem KI-Startup auf einem guten Weg. Als Partner im 3B Startup Accelerator Programm können sie unter anderem die Büroräume in der Villa Michels nutzen.
Wolfgang Lucke

Die Start-up-Gründer Benjamin Bär und Justin Schmehrer aus Andernach beraten mittelständische Betrieb in Sachen KI. Jetzt können die Jungunternehmer einen besonderen Erfolg feiern: Sie wurden in das Förderprogramm 3B Startup Accelerator aufgenommen.

Lesezeit 3 Minuten
Der Kontakt von Mensch zu Mensch ist immer noch unschlagbar, sagen Benjamin Bär und Justin Schmehrer aus Andernach. Obwohl sie natürlich mit ihrem Start-up „KI-Experten Schmehrer & Bär” sehr stark und erfolgreich auf Hightech setzen. Nach der Berichterstattung der Redaktion Anfang des Jahres zeigte das Andernacher Förderprogramm „3B Startup Accelerator” Interesse an den beiden Jungunternehmern.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenWirtschaft

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren