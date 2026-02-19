Beratung zum optimalen Einsatz
Andernacher Start-up bietet Unternehmen KI-Lösungen
Ähnlich beeindruckend wie diese Perspektive von der Bar des Andernacher Hotels Einstein auf den Rhein sehen Benjamin Bär (links) und Justin Schmerer die Erfolgsaussichten für ihr KI-Start-up.
Wolfgang Lucke

Das Interesse an Künstlicher Intelligenz (KI) ist groß, dennoch kommt diese bei kleinen und mittelständischen Unternehmen oft noch nicht zum Einsatz. Benjamin Bär aus Andernach und Justin Schmehrer aus Koblenz wollen das mit ihrem Start-up ändern.

Künstliche Intelligenz (KI) ist in aller Munde, doch nicht jeder weiß, wie sich diese optimal einsetzen lässt. Hier kommen Benjamin Bär aus Andernach und Justin Schmehrer aus Koblenz mit ihrem Start-up „KI-Experten” ins Spiel. Sie bieten konkrete digitale Lösungen für kleine und mittelständische Unternehmen auf Basis künstlicher Intelligenz.

