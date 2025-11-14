Neue Beträge ab Januar Andernacher Stadtwerke senken Gaspreise 14.11.2025, 12:42 Uhr

i Die Andernacher Stadtwerke wollen ab Januar die Gaspreise senken. Karl-Josef Hildenbrand. dpa

Die Andernacher Stadtwerke wollen ab Januar die Erdgaspreise senken. Die Umstellung erfolge automatisch.

Die Stadtwerke Andernach Energie GmbH will zum 1. Januar 2026 die Erdgaspreise senken. Kundinnen und Kunden, inklusive Grundversorgung, profitierten von der Entlastung, wie es in einer Pressemeldung heißt. Die Maßnahme reflektiere das Engagement der Stadtwerke, Energiesicherheit und faire Preise für ihre Kunden zu sichern.







