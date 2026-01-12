Empfang mit Clemens Hoch Andernacher SPD will Stadt und Land weiter gestalten Elvira Bell 12.01.2026, 11:00 Uhr

i Mit Spannung erwartet wurde beim Neujahrsempfang der Andernacher SPD die Ansprache von Staatsminister Clemens Hoch. Elvira Bell

Im Zeichen der anstehenden Landtagswahl steht der diesjährige Neujahrsempfang des SPD-Stadtverbands mit Clemens Hoch. Der Vorsitzende Udo Dames richtet den Blick aber auch auf positive Entwicklungen in Andernach selbst.

70 Tage vor den rheinland-pfälzischen Landtagswahlen erwartete die Besucher des SPD-Neujahrsempfangs kraftvolle, mit Freude und Energie vorgetragene Ansprachen, die sich auf die Bäckerjungenstadt und auf politische Inhalte in Rheinland-Pfalz bezogen sowie Ehrungen.







