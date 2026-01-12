Empfang mit Clemens Hoch
Andernacher SPD will Stadt und Land weiter gestalten
Mit Spannung erwartet wurde beim Neujahrsempfang der Andernacher SPD die Ansprache von Staatsminister Clemens Hoch.
Elvira Bell

Im Zeichen der anstehenden Landtagswahl steht der diesjährige Neujahrsempfang des SPD-Stadtverbands mit Clemens Hoch. Der Vorsitzende Udo Dames richtet den Blick aber auch auf positive Entwicklungen in Andernach selbst.

70 Tage vor den rheinland-pfälzischen Landtagswahlen erwartete die Besucher des SPD-Neujahrsempfangs kraftvolle, mit Freude und Energie vorgetragene Ansprachen, die sich auf die Bäckerjungenstadt und auf politische Inhalte in Rheinland-Pfalz bezogen sowie Ehrungen.

