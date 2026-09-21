Ausschuss berät über Maßnahmen Andernacher Schulen und Kitas besser vor Hitze schützen Martina Koch 21.09.2026, 14:00 Uhr

i In Andernach wurden in diesem Sommer wieder Temperaturen von mehr als 40 Grad erreicht. Gerade Kinder leiden unter der Hitze. Der Andernacher Planungsausschuss beriet nun über Schutzmaßnahmen für Kitas und Grundschulen. Frank Rumpenhorst. picture alliance/dpa

Im Rekordsommer 2026 wurden mancherorts so viele Hitzetage wie nie zuvor gezählt. Dies nimmt der Andernacher Planungsausschuss zum Anlass über einen besseren Hitzeschutz für Grundschulen zu diskutieren. Das ist geplant.

Im jüngsten Hitzesommer wurde es auch in so mancher Andernacher Grundschule und Kita unangenehm warm. Schließlich gehörte die Bäckerjungenstadt in den vergangenen Monaten immer wieder zu den heißesten Orten Deutschlands. Die CDU nahm dies zum Anlass, die Erarbeitung eines Konzepts zur Verbesserung des Hitzeschutzes an Grundschulen und Kitas zu fordern.







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