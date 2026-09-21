Im Rekordsommer 2026 wurden mancherorts so viele Hitzetage wie nie zuvor gezählt. Dies nimmt der Andernacher Planungsausschuss zum Anlass über einen besseren Hitzeschutz für Grundschulen zu diskutieren. Das ist geplant.
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Im jüngsten Hitzesommer wurde es auch in so mancher Andernacher Grundschule und Kita unangenehm warm. Schließlich gehörte die Bäckerjungenstadt in den vergangenen Monaten immer wieder zu den heißesten Orten Deutschlands. Die CDU nahm dies zum Anlass, die Erarbeitung eines Konzepts zur Verbesserung des Hitzeschutzes an Grundschulen und Kitas zu fordern.