Neues Archiv fürs Stadtmuseum Andernacher Schätze lagern in der Stadthausgalerie Martina Koch 18.02.2026, 18:44 Uhr

i Museumsleiter Kai Seebert (von links) Bürgermeister Claus Peitz und Kulturamtsleiterin Charlotte Everling zeigen zwei der Exponate des Stadtmuseums, die im Archiv im dritten Stock der Stadthausgalerie lagern. Aus der metallenen Karaffe wurde bei Stadtratsssitzungen einst Wein ausgeschenkt. Martina Koch

Die Bedingungen, unter denen viele Exponate des Andernacher Stadtmuseums unterm Dach im Haus von der Leyen lagerten, waren alles andere als ideal. Inzwischen hat die Stadt Abhilfe geschaffen. In der Stadthausgalerie gibt es ein neues Museumsarchiv.

In dem 2009 eröffneten kleinen Andernacher Einkaufszentrum Stadthausgalerie schlummern ungeahnte Schätze. Und nein: Dabei handelt es sich nicht um eine Spezialität aus dem Eiscafé Teatro oder die modernen MRT-Geräte der im Erdgeschoss ansässigen radiologischen Praxis.







