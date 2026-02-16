In Andernach findet jedes Jahr einer der ältesten und größten Umzüge im nördlichen Rheinland-Pfalz statt. Mehr als 1000 Mitwirkende haben einmal mehr gezeigt, dass in den Herzen der Narrenscharen immer die Sonne scheint.
Lesezeit 1 Minute
Petrus ist ein Andernacher Karnevalist. Das steht jetzt endgültig fest. Bei verhältnismäßig recht milden acht Grad beginnt der Rosenmontagszug in Andernach um Punkt 14.11 Uhr. Und: Nach ein paar Regentropfen zeigt sich dann um Punkt 15.11 Uhr tatsächlich die Sonne höchstpersönlich.