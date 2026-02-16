Karneval 2026 in der Region
Andernacher Rosenmontagsumzug begeistert Tausende
Diese gute Laune beim großen Andernacher Rosenmontagsumzug ist einfach ansteckend.
Diese gute Laune beim großen Andernacher Rosenmontagsumzug ist einfach ansteckend.
Wolfgang Lucke

In Andernach findet jedes Jahr einer der ältesten und größten Umzüge im nördlichen Rheinland-Pfalz statt. Mehr als 1000 Mitwirkende haben einmal mehr gezeigt, dass in den Herzen der Narrenscharen immer die Sonne scheint.

Lesezeit 1 Minute
Petrus ist ein Andernacher Karnevalist. Das steht jetzt endgültig fest. Bei verhältnismäßig recht milden acht Grad beginnt der Rosenmontagszug in Andernach um Punkt 14.11 Uhr. Und: Nach ein paar Regentropfen zeigt sich dann um Punkt 15.11 Uhr tatsächlich die Sonne höchstpersönlich.

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenKarneval

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren