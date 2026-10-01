Stadt startet Umfrage
Andernacher Rheinanlagen: Jetzt sind die Bürger gefragt
Ein Fragenblock der Umfrage beschäftigt sich damit, wie sich in den Andernacher Rheinanlagen Wasser erleben lässt. Darin geht es
Ein Fragenblock der Umfrage beschäftigt sich damit, wie sich in den Andernacher Rheinanlagen Wasser erleben lässt. Darin geht es auch darum, ob das Wasserbecken samt Fontäne umgestaltet werden sollte.
Rico Rossival

Wie sollen die Andernacher Rheinanlagen künftig gestaltet werden? Mit einem größeren Strand? Einem Beachvolleyballfeld? Grillplätzen? Oder soll alles so bleiben, wie es ist? Die Stadt hat dazu eine (Online)Umfrage gestartet.

Lesezeit 3 Minuten
Die Andernacher Rheinanlagen werden umgestaltet, bereits bis Ende 2029 soll ein erster Bauabschnitt vollendet sein. Dafür erhält die Stadt Fördermittel aus einem Programm des Landes in Millionenhöhe. Mehr als 7 Millionen Euro fließen in den kommenden vier Jahren nach Andernach.
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