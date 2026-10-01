Wie sollen die Andernacher Rheinanlagen künftig gestaltet werden? Mit einem größeren Strand? Einem Beachvolleyballfeld? Grillplätzen? Oder soll alles so bleiben, wie es ist? Die Stadt hat dazu eine (Online)Umfrage gestartet.
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Die Andernacher Rheinanlagen werden umgestaltet, bereits bis Ende 2029 soll ein erster Bauabschnitt vollendet sein. Dafür erhält die Stadt Fördermittel aus einem Programm des Landes in Millionenhöhe. Mehr als 7 Millionen Euro fließen in den kommenden vier Jahren nach Andernach.