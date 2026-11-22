In Von-Bodelschwingh-Straße Andernacher Rat macht Weg für Wohnbauplanung frei Martina Koch 22.11.2026, 14:00 Uhr

i Die Ratsmehrheit sprach sich dafür aus, die Planungen für einen Neubau in der Andernacher Von-Bodelschwingh-Straße voranzutreiben. Dafür sollen die entsprechenden Mittel in den Etat 2027 eingestellt werden. Rico Rossival

Das Bauvorhaben auf dem Gelände in der Von-Bodelschwingh-Straße beschäftigte den Andernacher Rat ein weiteres Mal. Diesmal ging es um Haushaltsmittel für die anstehenden Planungsschritte. Dabei kamen die Fraktionen nicht auf einen Nenner.

Nachdem sich die Mitglieder des Andernacher Haupt- und Finanzausschusses bereits in ihrer ganztägigen Sitzung Anfang November mit dem Neubauprojekt in der Von-Bodelschwingh-Straße beschäftigt hatten, stand das Thema nun in der jüngsten Stadtratssitzung ein weiteres Mal auf der Agenda.







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