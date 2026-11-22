Das Bauvorhaben auf dem Gelände in der Von-Bodelschwingh-Straße beschäftigte den Andernacher Rat ein weiteres Mal. Diesmal ging es um Haushaltsmittel für die anstehenden Planungsschritte. Dabei kamen die Fraktionen nicht auf einen Nenner.
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Nachdem sich die Mitglieder des Andernacher Haupt- und Finanzausschusses bereits in ihrer ganztägigen Sitzung Anfang November mit dem Neubauprojekt in der Von-Bodelschwingh-Straße beschäftigt hatten, stand das Thema nun in der jüngsten Stadtratssitzung ein weiteres Mal auf der Agenda.