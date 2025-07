Drei Tage dauerten die Verhandlungen über den neuen Tarifvertrag bei Thyssenkrupp Steel. Auch beim Tochterunternehmen Rasselstein in Andernach wurde mitgefiebert. So bewertet der Betriebsrat den ausgehandelten Kompromiss.

Thyssenkrupp Steel steckt in einer tiefen Krise: Hohe Energiekosten, Billigimporte aus Asien und Überkapazitäten sorgten im vergangenen Geschäftsjahr für einen Verlust in Milliardenhöhe. Entsprechend schwierig gestalteten sich die Verhandlungen zwischen der Unternehmensspitze und der IG Metall über den neuen Tarifvertrag für die Stahlsparte. Auch die Mitarbeiter des Andernacher Thyssenkrupp-Tochterunternehmens Rasselstein fieberten an den drei Verhandlungstagen mit. So bewertet Betriebsratsvorsitzender Marc Winter den ausgehandelten Kompromiss.

Vor gut einer Woche stand aus Arbeitnehmersicht ein bedrohliches Szenario im Raum: Personalkosten in Höhe von 200 Millionen Euro sollten bei Thyssenkrupp Steel künftig eingespart werden. Die IG Metall sprach von einer „Giftliste“, die unter anderem den Abbau von Arbeitsplätzen, den Verzicht auf Sonderzahlungen und die Verkürzung der Arbeitszeit ohne Lohnausgleich umfasste.

Der jetzt von Arbeitgeber und IG Metall nach zähen Verhandlungen gefundene Kompromiss sieht – wie im Vorfeld erwartet – harte Einschnitte vor. Betriebsbedingte Kündigungen soll es zwar keine geben, dennoch werden gut 5000 der derzeit 26.300 Stellen bis 2029 wegfallen. Die Beschäftigten sollen auf das Urlaubsgeld verzichten, weitere Sonderzahlungen werden gesenkt, ebenso die wöchentliche Arbeitszeit.

Rasselstein-Betriebsratsvorsitzender Marc Winter zeigt sich ebenso wie die IG Metall dennoch zufrieden mit dem Ergebnis der Verhandlungen: „Ich halte den Sanierungstarifvertrag für einen guten Kompromiss in einer sehr schwierigen Phase bei Thyssenkrupp Steel“, erklärt er auf Anfrage der Rhein-Zeitung. In solchen Zeiten Verantwortung zu übernehmen, falle nicht immer leicht.

Für die Rasselstein-Mitarbeiter gelte der beschlossene Sanierungstarifvertrag nicht: „Dafür haben wir viele Gespräche führen müssen“, betont Winter. Er rechne damit, dass man bezüglich möglicher Einsparungspotenziale Anfragen seitens des Mutterkonzerns bekommen werde. Diese lehne er mit Verweis auf den bis 2030 geltenden Zukunftstarifvertrag aber ab: „Rasselstein ist aber kein Sanierungsfall. Wir verdienen Geld.“

Bezüglich der in den vergangenen Jahren immer mal wieder im Raum stehenden Möglichkeit, dass sich Thyssenkrupp von seinem Tochterunternehmen Rasselstein trennen wird, habe er bei den jüngsten Tarifverhandlungen keine Signale erhalten, sagt Winter. Allerdings plant Thyssenkrupp Steel durch den Verkauf von Unternehmensteilen an anderer Stelle, weitere 6000 Stellen einzusparen.

Außerdem sollen die Produktionskapazitäten gesenkt werden: Statt wie bisher 11,5 Millionen Tonnen will der Konzern künftig jährlich nur noch 8,7 bis 9 Tonnen Stahl produzieren. Des Weiteren wird ein Werk in Bochum bis 2028 schließen.