In der Andernacher Spitzengastronomie war in den vergangenen Monaten einiges in Bewegung: Vor einem Jahr verließ Sternekoch Yannick Noack das Purs. Sein Nachfolger Peter Fridén konnte die Testesser des Guide Michelin jetzt ebenfalls überzeugen.

Die Restaurants der RD-Gastro-Gruppe in Andernach schafften es in den vergangenen Jahren immer wieder, die Testesser des Guide Michelin von sich zu überzeugen: Seitdem der Restaurantführer in seiner 2018er-Ausgabe mit den damaligen Küchenchefs von Yoso und Ai Pero gleich zwei Spitzenköche mit einem Stern bedachte, hat sich Andernach einen Namen unter Freunden der gehobenen Küche gemacht – und das weit über die Grenzen der Region hinaus.

Bei der kürzlich in Frankfurt gefeierten diesjährigen Verleihung des Guide Michelin ging erneut eine der begehrten Gastroauszeichnungen nach Andernach: Das Restaurant Purs wurde mit einem Stern ausgezeichnet. „ Küchenchef Peter Fridén bestätigt damit seinen hohen Anspruch an Kreativität, Qualität und Geschmack“, heißt es in einer Pressemitteilung von RD Gastro.

„Ein Stern ist immer auch eine Bestätigung für das gesamte Team – für seine Präzision, Kreativität und Leidenschaft.“

Sternekoch Peter Fridén

Es ist nicht der erste Stern, den Peter Fridén für das Andernacher Unternehmen erkochte: Bereits vor einem Jahr wurde der 43-Jährige für seine New Nordic Japanese Cuisine, die Elemente der japanischen, skandinavischen und französischen Küche in sich vereint, mit einem Stern prämiert, damals allerdings noch als Küchenchef des Yoso.

Wenige Wochen nach der Preisverleihung wurden die Karten dann neu gemischt: Purs-Küchenchef Yannick Noack, der 2023 als damals jüngster deutscher Koch erstmals mit zwei Michelinsternen ausgezeichnet worden war, beschloss, das Unternehmen zu verlassen – kurz nachdem sein Küchenkonzept ein weiteres Mal mit zwei Sternen bedacht worden war. Im Mai vergangenen Jahres übernahm daraufhin Peter Fridén die Leitung des Restaurants, welches Teil eines Gesamtkonzepts ist, zu dem auch das Purs Luxury Boutique Hotel gehört.

Der Stern würdige nicht nur die kulinarische Leistung, sondern auch den Neuanfang und die kreative Weiterentwicklung des Purs unter Fridén, heißt es seitens RD Gastro. „Ein Stern ist immer auch eine Bestätigung für das gesamte Team – für seine Präzision, Kreativität und Leidenschaft“, wird Fridén selbst zitiert. Er freue sich darauf, den eingeschlagenen Weg im Purs weiterzugehen.

Der in Schweden aufgewachsene gebürtige Südkoreaner zeichnet weiterhin auch für das Yoso verantwortlich, setzt dort allerdings nicht auf Gourmetküche, sondern auf sogenanntes Asian Comfort Food. Seit Jahresbeginn können die Gäste in den gewohnten Räumlichkeiten in der Schafbachstraße Fridéns Interpretationen moderner Streetfoodtrends genießen.

i Auch das Team des Ai Pero unter der Leitung von Küchenchef Benedict Schulz (2. von links, stehend) wurde vom Guide Michelin ausgezeichnet: Ein Bib Gourmand geht nach Andernach. Ydo Sol

Zwei Häuser weiter gab es die Tage ebenfalls Grund zu feiern: Das Restaurant Ai Pero, welches ebenfalls unter der Purs-Dachmarke firmiert, wurde vom Guide Michelin neu mit dem Bib Gourmand 2025 ausgezeichnet. Damit werden Restaurants prämiert, die Qualität, Handwerk und Gastfreundschaft zu fairen Preisen bieten. Für die italienische Küche des Ai Pero zeichnet seit einem Jahr Küchenchef Benedict Schulz verantwortlich, der auf Rémy Hennerici folgte, der der RD-Gastro-Gruppe als Küchenchef des Landgasthofs Hammesmühle in Mayen erhalten blieb.

Freuen durfte sich im Übrigen auch der ehemalige Zweisternekoch des Andernacher Purs’. Yannick Noack bescherte dem Koblenzer Restaurant Gotthardt’s, welches vor einem halben Jahr unter seiner Leitung neu eröffnete, bei der diesjährigen Verleihung auf Anhieb zwei Michelinsterne.