Nach dem Brand in der Rhein-Mosel-Klinik Andernach, der offenbar von einem Patienten absichtlich gelegt wurde, haben wir nachgefragt, ob die Sicherheitsmaßnahmen verschärft werden.

In der Rhein-Mosel-Fachklinik Andernach werden Patienten psychiatrisch und neurologisch behandelt. Dabei handelt es sich beispielsweise um Menschen, die an einer Suchterkrankung leiden, an schizophrenen Psychosen, manisch-depressiven oder psychosomatischen Erkrankungen. Betreut werden auch Patienten, die an Traumata oder an suizidalen Absichten infolge einer Erkrankung leiden. Das stellt große Herausforderungen für das klinische Umfeld dar, denn diese Männer und Frauen müssen besonders geschützt werden – zuweilen auch vor sich selber. Wie haben es die Patienten verkraftet, dass ein 34-Jähriger vor einigen Tagen wohl mutmaßlich ein Feuer in der Klinik legte? Das haben wir die Rhein-Mosel-Fachklinik und deren Pressesprecher Markus Wakulat gefragt.

i "Die vorhandenen Sicherheitsmaßnahmen müssen nicht angepasst werden, sie sind bereits intensiv", sagt Pressesprecher Markus Wakulat. Markus Wakulat

Wie viele Patienten mussten evakuiert werden, nachdem ein 34-jähriger Patient wohl absichtlich ein Feuer gelegt hatte?

Etwa 120 Patientinnen und Patienten wurden vorsichtshalber aus dem Gebäude evakuiert.

Wie haben die Patienten den Brand psychisch und physisch verkraftet?

Alle betroffenen Patienten haben in der Situation gut reagiert und sich sehr kooperativ gezeigt. Somit konnte die Evakuierung schnell und komplikationslos vollzogen werden. Nachdem die Stationen wieder freigegeben waren, konnten alle Patienten zurück in ihre Zimmer. Einige Patienten hatten im Nachgang Gesprächsbedarf und haben auch Bedarfsmedikation eingefordert. Trotzdem war die Situation auf allen Stationen den Umständen entsprechend ruhig und für das Personal gut zu bewältigen.

Ist zusätzlich eine entsprechende psychologische Betreuung notwendig geworden?

Nein, es ist keine besondere Betreuung notwendig geworden. Grundsätzlich gehören professionell geleitete Gespräche in der Rhein-Mosel-Fachklinik Andernach zum Behandlungssetting. Einzel- und Gruppengespräche finden regelmäßig statt und bei Bedarf wird dabei auch solch ein Ereignis thematisiert. Auch für betroffene Mitarbeitende stehen kollegiale Erstbetreuung und je nach Bedarf weitere Hilfsangebote zur Verfügung.

Werden die Sicherheitsmaßnahmen seitdem verschärft?

Natürlich ist solch ein Ereignis Gegenstand intensiver Nachbesprechungen. Die vorhandenen Sicherheitsmaßnahmen müssen nicht angepasst werden, sie sind bereits intensiv. Letztlich müssen wir feststellen, dass die Rhein-Mosel-Fachklinik ein Krankenhaus ist, in dem die Patienten sich untereinander austauschen und die Stationen bei fehlenden Gefährdungsaspekten auch verlassen dürfen. Die Psychiatrie ist kein Hochsicherheitsbereich. Eine 100-prozentige Sicherheit gibt es nicht. Grundsätzlich werden Patienten auf den geschützten Stationen auf Gegenstände kontrolliert, die zur Eigen- oder Fremdgefährdung führen könnten. Ebenso sind die Stationen gegen Eigen- oder Fremdgefährdung ausgestattet, zum Beispiel durch spezielle Duschstangen in den Bädern, spezielles Geschirr in den Küchen oder die Ausgabe von Wasserflaschen aus PET-Material.

34-jähriger Patient ist nicht mehr in Andernach

Der 34-jährige Patient, der offenbar absichtlich das Feuer in der Rhein-Mosel-Fachklinik gelegt hat, ist kurz nach dem Brand verlegt worden. Laut der Staatsanwaltschaft Koblenz besteht der Verdacht der versuchten schweren Brandstiftung. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erging wegen dringenden Tatverdachts zunächst ein Haftbefehl des Amtsgerichts Koblenz. Dann wurde dieser Haftbefehl in einen Unterbringungsbefehl nach § 126a Strafprozessordnung umgewandelt. Das heißt: E ine Person, der eine rechtswidrige Tat vorgeworfen wird, wird vorläufig in einem psychiatrischen Krankenhaus oder einer Entziehungsanstalt untergebracht, wenn dies aufgrund der öffentlichen Sicherheit erforderlich ist. Die weiteren Ermittlungen beschäftigen sich unter anderem mit der Frage, ob der junge Mann überhaupt schuldfähig ist.