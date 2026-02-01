Die Andernacher Prinzengarde hat ihr 130-jähriges Bestehen mit einer wunderbaren Sitzung gefeiert. Die Mittelrheinhalle war prall gefüllt, die Stimmung bestens.
Mit einem ausgewogenen Mix aus musikalischen wie tänzerischen Auftritten und humorvollen Wortbeiträgen feierte die Prinzengarde 1896 Andernach ihr 130-jähriges Bestehen. Unter der Moderation von Janina Gotzheim startete das Kinderballett in der prall gefüllten Mittelrheinhalle das Programm mit einem ganz reizenden Ausflug in die Discowelt der 1970er-Jahre: von Daddy Cool bis Dancing Queen.