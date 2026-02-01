Großartige Stimmung
Andernacher Prinzengarde begeistert mit Prunksitzung 
Chiara Stromberg und Stephan Spira begeisterten als quirliges Tanzpaar bei der Prunksitzung der Andernacher Prinzengarde.
Alexander Thieme-Garmann

Die Andernacher Prinzengarde hat ihr 130-jähriges Bestehen mit einer wunderbaren Sitzung gefeiert. Die Mittelrheinhalle war prall gefüllt, die Stimmung bestens. 

Lesezeit 3 Minuten
Mit einem ausgewogenen Mix aus musikalischen wie tänzerischen Auftritten und humorvollen Wortbeiträgen feierte die Prinzengarde 1896 Andernach ihr 130-jähriges Bestehen. Unter der Moderation von Janina Gotzheim startete das Kinderballett in der prall gefüllten Mittelrheinhalle das Programm mit einem ganz reizenden Ausflug in die Discowelt der 1970er-Jahre: von Daddy Cool bis Dancing Queen.

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenKarneval

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren