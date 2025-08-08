Vermummt und mit einem Messer bewaffnet überfällt ein Mann am 26. Mai die Eifeler Backstube in Plaidt und raubt die Tageseinnahmen. Damit kommt er allerdings nicht weit. Denn auf der Flucht begegnet er Nico Waldenburger von der Polizei Andernach.

Eigentlich sollte Polizeihauptkommissar Nico Waldenburger von der Polizeiinspektion (PI) Andernach an diesem Nachmittag im Mai gar nicht auf der Plaidter Hauptstraße unterwegs sein. Der ehrenamtliche Turntrainer einer Leistungsgruppe in Polch fährt nach Feierabend auf dem Weg zum Training normalerweise über die L117 in Richtung Ochtendung, doch diese war zu dem Zeitpunkt wegen Bauarbeiten gesperrt. Eine Umleitung mit Folgen: Ohne die Baustelle wäre es ihm an diesem 26. Mai nicht gelungen, einen bewaffneten Räuber auf frischer Tat dingfest zu machen.

Kurz nach 15 Uhr – da wollte er eigentlich schon zu Hause sein, erzählt Waldenburger im Gespräch mit der Rhein-Zeitung. Doch da tags darauf ein Turnwettkampf in Leipzig ansteht, muss er, der zu der Zeit als stellvertretender Leiter der PI eingesetzt ist, auf der Wache erst noch die Amtsgeschäfte übergeben. Mit Verzögerung biegt er auf die Plaidter Hauptstraße ein, im Auto läuft Musik.

„Ich rief, er soll stehen bleiben, dann trafen wir schon aufeinander.“

Nico Waldenburger

Als er einen Mann im Hoodie gefolgt von einer wild gestikulierenden Frau wegrennen sieht, wird er stutzig. Er beschließt, ihm hinterherzufahren. Was er zu diesem Zeitpunkt nicht weiß: Der Flüchtende hatte kurz zuvor mit einem Messer bewaffnet die Eifeler Backstube überfallen und dabei die Tageskasse erbeutet. Waldenburger sieht, dass der Mann in der einen Hand eine Papiertüte hält und in der anderen Hand einen Gegenstand mitführt, „der aussah wie ein Messer“.

Dann geht alles ganz schnell: Etwa auf Höhe des Asia-Imbisses biegt der Flüchtende in eine Seitengasse ab, die nicht mit dem Auto befahren werden kann. Waldenburger hält an, steigt aus und wird in diesem Moment als Polizist erkannt: „Ich hatte ja meine Uniform noch an.“ Der Flüchtende dreht ab und rennt in Richtung Hauptstraße. Kurz entschlossen sprintet Waldenburger hinterher: „Ich rief, er soll stehen bleiben, dann trafen wir schon aufeinander.“ Beide gehen zu Boden, das Messer fliegt weg.

Auf das eigene Bauchgefühl gehört

Es gelingt ihm, den Mann zu überwältigen und festzunehmen. Mit dem Handy eines Passanten informiert er die Kollegen der PI Andernach: „Ich hatte ja nichts bei mir.“ Erst jetzt erfährt er, was sich zuvor in der Eifeler Backstube zugetragen hat.

Viel nachgedacht habe er vor seinem Eingreifen nicht, erinnert sich Nico Waldenburger. Er hörte vielmehr auf sein Bauchgefühl: „Die Situation war nicht koscher.“ Dass er eigentlich Feierabend hatte, spielte für ihn in diesem Moment keine Rolle. So ganz ablegen könne er, der 2005 bei der Polizei eingestellt wurde, seinen Beruf nie. Dabei sehe er es keinesfalls als seine Aufgabe, jedem kleinen Verstoß nachzugehen. Doch wenn es um richtige Straftaten geht, fühle er sich verpflichtet tätig zu werden: „Wenn wir es nicht machen, macht es sonst niemand.“

„Dieser Fall steht exemplarisch für die hohe Professionalität bei der PI Andernach.“

Dienststellenleiter Martin Hoch

„Man muss sich nicht immer in den Dienst versetzen“, sagt auch der Leiter der PI Andernach, Martin Hoch. Für Polizisten ist der Beruf aber in der Regel auch eine Berufung. Die eigene Sicherheit habe dabei aber immer einen hohen Stellenwert: „Wir schützen uns selbst.“

Er sei sich bewusst, dass die Verfolgung des Räubers in Plaidt auch anders hätte ausgehen können, sagt Waldenburger: „Die Situation war durchaus gefährlich, ich hatte schließlich keine stichfeste Schutzweste an.“ Er habe sich auf seine Erfahrung im Beruf verlassen und es sich demnach zugetraut, die Lage in den Griff zu bekommen: „Das Überraschungsmoment war auf meiner Seite.“

Familie machte sich Sorgen

Seine Frau habe dennoch mit ihm geschimpft, als er ihr von dem außerdienstlichen Einsatz erzählte. „Natürlich macht sich die Familie Sorgen. Wir haben das dann zusammen aufgearbeitet.“ Jeder Polizist werde in intensiven Einsatztrainings auf genau solche Situationen vorbereitet, betont Polizeioberrat Martin Hoch. Daneben spielen die im Berufsalltag gesammelten Erfahrungen eine große Rolle: „Angst sollte nicht das Diktat des Handelns sein.“

Ganz anders sehe es allerdings aus, wenn Laien mit einem bewaffneten Räuber konfrontiert werden. Diese sollten keinesfalls versuchen, einen Flüchtenden auf eigene Faust zu stellen: „Auf gar keinen Fall!“, macht Nico Waldenburger deutlich.

i Der stellvertretende Behördenleiter im Polizeipräsidium Koblenz, Polizeidirektor Stefan Heimes (rechts), überreichte Nico Waldenburger die offizielle Belobigungsurkunde. Polizeipräsidium Koblenz

Er selbst hat sein beherztes Eingreifen in Plaidt unbeschadet überstanden. Nachdem seine Kollegen den Räuber in Gewahrsam genommen hatten, war er wie geplant zum Turntraining gefahren, musste allerdings am selben Abend noch mal zur Dienststelle nach Andernach zurück, um einen Festnahmebericht zu fertigen. Auf Grundlage dieses Berichts kam der Festgenommene – ein bereits einschlägig polizeibekannter 32-jähriger Deutscher – in Untersuchungshaft.

Später wurde die Polizeidirektion Koblenz auf den Vorfall aufmerksam. Die Behördenleitung sprach Nico Waldenburger ihren Dank und ihre Anerkennung für seinen herausragenden Einsatz außerhalb des Dienstes aus und überreichte ihm eine offizielle Belobigungsurkunde. „Dieser Fall steht exemplarisch für die hohe Professionalität bei der PI Andernach“, freut sich Dienststellenleiter Hoch.

„Das ist natürlich auch einfach eine coole Story.“

Nico Waldenburger

Nico Waldenburger, der eine Dienstgruppe mit elf Polizisten leitet, war das Gewese um seine Person schon fast zu viel: „Unsere Beamten engagieren sich schließlich täglich auch im Dienst außergewöhnlich“, betont er. Nichtsdestotrotz erinnert er sich gern an den Nachmittag in Plaidt, an dem er nach Feierabend einen bewaffneten Räuber schnappte: „Das ist natürlich auch einfach eine coole Story.“