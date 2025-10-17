Mit Bundespräsident diskutiert Andernacher nehmen an Steinmeiers Kaffeetafel Platz 17.10.2025, 06:00 Uhr

i Daniela Dockendorff (von rechts), Marc Winter, Mahnaz Lübke, OB Christian Greiner, Celine Reitz und Alexander Wilhelm nahmen an der "Kaffeetafel kontrovers" des Bundespräsidenten Platz. Alexej Zepik

Ausgewählte Gäste durften Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier in Andernach ihre Sichtweisen zu gesellschaftlich relevanten Themen schildern. Diese Bürger diskutierten bei Kaffee und Torte mit dem Staatsoberhaupt.

Fünf Männer und fünf Frauen aus Andernach und Region hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zur „Kaffeetafel kontrovers“ ins Andernacher Parkhotel eingeladen. Bei der zweistündigen Diskussionsrunde tauschten sich diese über die beiden im Vorfeld gesetzten Themen Zuwanderung und Einführung eines Wehrdienstes beziehungsweise sozialen Pflichtdienstes aus.







