Ausgewählte Gäste durften Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier in Andernach ihre Sichtweisen zu gesellschaftlich relevanten Themen schildern. Diese Bürger diskutierten bei Kaffee und Torte mit dem Staatsoberhaupt.
Fünf Männer und fünf Frauen aus Andernach und Region hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zur „Kaffeetafel kontrovers“ ins Andernacher Parkhotel eingeladen. Bei der zweistündigen Diskussionsrunde tauschten sich diese über die beiden im Vorfeld gesetzten Themen Zuwanderung und Einführung eines Wehrdienstes beziehungsweise sozialen Pflichtdienstes aus.