Doch nicht mit QR-Code Andernacher Narren stürmen das historische Rathaus Wolfgang Lucke 16.11.2025, 15:00 Uhr

i Rathauserstürmung per "QR-Code"? Im närrischen Andernach ist alles möglich. Wolfgang Lucke

Es ist so weit: Die Karnevalssession hat begonnen. In Andernach stürmten die Narren nun das Rathaus. Und das ganz traditionell, auch wenn ihnen vom Stadtchef eine digitale Alternative angeboten wurde. So lief der Rathaussturm in der Bäckerjungestadt.

Schon vor der eigentlichen karnevalistischen Schlacht am historischen Rathaus hatte die Sonne ihren Kampf gegen das Novembergrau gewonnen. Bei bestem Narrenwetter war dann die Rathauserstürmung und vor allem der Kampf um die begehrte Stadtkasse fast nur noch eine Formsache.







