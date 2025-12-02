Andernacher müssen 2026 tiefer in die Tasche greifen

Rechtzeitig vor Beginn des neuen Haushaltsjahres hat die Stadtverwaltung Andernach die Gebühren in den Bereichen Friedhofswesen und Straßenreinigung neu kalkuliert. Insbesondere für Bestattungen werden künftig deutlich höhere Gebühren fällig.
Die Bestattungskultur wandelt sich ständig – das gilt in Rheinland-Pfalz insbesondere, seit Ende September das neue Bestattungsgesetz in Kraft getreten ist, das neue Bestattungsformen ermöglicht, wenn der Verstorbene dies zu Lebzeiten schriftlich angeordnet hat.