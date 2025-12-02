Stadt erhöht Gebühren Andernacher müssen 2026 tiefer in die Tasche greifen Martina Koch 02.12.2025, 14:00 Uhr

i Der Andernacher Friedhof besticht durch seine gepflegten Grünanlagen und seinen parkähnlichen Charakter. Für Ruhestätten in diesem weitläufigen Areal werden ab Januar höhere Gebühren fällig. Martina Koch

Rechtzeitig vor Beginn des neuen Haushaltsjahres hat die Stadtverwaltung Andernach die Gebühren in den Bereichen Friedhofswesen und Straßenreinigung neu kalkuliert. Insbesondere für Bestattungen werden künftig deutlich höhere Gebühren fällig.

Die Bestattungskultur wandelt sich ständig – das gilt in Rheinland-Pfalz insbesondere, seit Ende September das neue Bestattungsgesetz in Kraft getreten ist, das neue Bestattungsformen ermöglicht, wenn der Verstorbene dies zu Lebzeiten schriftlich angeordnet hat.







Artikel teilen

Artikel teilen