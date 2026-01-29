Schließung abgewendet Andernacher Modeladen Loft No.7 bleibt erhalten Martina Koch 29.01.2026, 14:00 Uhr

i Bis Samstag läuft im Loft No.7 in Andernach noch der Final Sale. Dann schließen sich vorerst die Ladentüren, aber glücklicherweise nicht für immer: Im Mai wird eine Nachfolgerin das von Caroline Müllers etablierte Konzept weiterführen. Rico Rossival

Traurig haben viele Kundinnen auf die Nachricht reagiert, dass die beliebte Boutique Loft No.7 in Andernach Ende Januar schließen wird. Doch jetzt gibt es gute Nachrichten: Caroline Müllers hat eine Nachfolgerin für ihr Geschäft gefunden.

Mit dem letzten Tag des Ausverkaufs endet am Samstag in dem Ladengeschäft in der Kramgasse am Andernacher Marktplatz eine Ära: Die beliebte Modeboutique Loft No.7 schließt nach fünf Jahren zunächst ihre Pforten. Mit großem Bedauern hatten die Kundinnen auf die Nachricht reagiert, dass Caroline Müllers ihr Geschäft Ende Januar aus gesundheitlichen Gründen aufgeben wird.







