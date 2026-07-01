Leitung kritisiert Sparpläne Andernacher Krankenhaus steht vor Herausforderungen Martina Koch 01.07.2026, 14:00 Uhr

i Die scheidende Geschäftsführerin des St.-Nikolaus-Stifthospitals, Cornelia Kaltenborn, gab gemeinsam mit ihrer Nachfolgerin Leonie Hain und Chefarzt Torsten Bähner im Stadtrat einen Einblick in die aktuelle Situation des Andernacher Krankenhauses. Holger Lindner/St.-Nikolaus-Stiftshospital. St.-Nikolaus-Stiftshospital/Holger Lindner

Das Leitungsteam des St.-Nikolaus-Stiftshospitals informierte im Andernacher Rat über bevorstehende Herausforderungen in der Gesundheitsversorgung. Für die scheidende Geschäftsführerin Cornelia Kaltenborn gab es danach eine besondere Überraschung.

Man habe sich einer List bedient, um die scheidende Geschäftsführerin des St.-Nikolaus-Stifthospitals, Cornelia Kaltenborn, zu einem Besuch der jüngsten Andernacher Stadtratssitzung zu bewegen, räumte Oberbürgermeister Christian Greiner (FWG) ein: Ein „Bericht über die Planungen des Krankenhauses St.







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