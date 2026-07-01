Das Leitungsteam des St.-Nikolaus-Stiftshospitals informierte im Andernacher Rat über bevorstehende Herausforderungen in der Gesundheitsversorgung. Für die scheidende Geschäftsführerin Cornelia Kaltenborn gab es danach eine besondere Überraschung.
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Man habe sich einer List bedient, um die scheidende Geschäftsführerin des St.-Nikolaus-Stifthospitals, Cornelia Kaltenborn, zu einem Besuch der jüngsten Andernacher Stadtratssitzung zu bewegen, räumte Oberbürgermeister Christian Greiner (FWG) ein: Ein „Bericht über die Planungen des Krankenhauses St.