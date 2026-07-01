Leitung kritisiert Sparpläne
Andernacher Krankenhaus steht vor Herausforderungen
Die scheidende Geschäftsführerin des St.-Nikolaus-Stifthospitals, Cornelia Kaltenborn, gab gemeinsam mit ihrer Nachfolgerin Leon
Die scheidende Geschäftsführerin des St.-Nikolaus-Stifthospitals, Cornelia Kaltenborn, gab gemeinsam mit ihrer Nachfolgerin Leonie Hain und Chefarzt Torsten Bähner im Stadtrat einen Einblick in die aktuelle Situation des Andernacher Krankenhauses.
Holger Lindner/St.-Nikolaus-Stiftshospital. St.-Nikolaus-Stiftshospital/Holger Lindner

Das Leitungsteam des St.-Nikolaus-Stiftshospitals informierte im Andernacher Rat über bevorstehende Herausforderungen in der Gesundheitsversorgung. Für die scheidende Geschäftsführerin Cornelia Kaltenborn gab es danach eine besondere Überraschung.

Lesezeit 3 Minuten
Man habe sich einer List bedient, um die scheidende Geschäftsführerin des St.-Nikolaus-Stifthospitals, Cornelia Kaltenborn, zu einem Besuch der jüngsten Andernacher Stadtratssitzung zu bewegen, räumte Oberbürgermeister Christian Greiner (FWG) ein: Ein „Bericht über die Planungen des Krankenhauses St.

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