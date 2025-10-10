Programm vorgestellt Andernacher Karnevalisten freuen sich auf bunte Session Wolfgang Lucke 10.10.2025, 07:00 Uhr

i Vierfarbenbunt soll es in der Bäckerjungenstadt ab dem 15. November zugehen. Dann startet der Andernacher Festausschuss in die neue Session. Frank Hammerschmidt. picture alliance/dpa

Die Andernacher Karnevalisten fiebern schon dem 15. November entgegen. Dann startet mit der Rathauserstürmung die fünfte Jahreszeit in der Bäckerjungenstadt. Das Programm für die kommende Session punktet mit Vielfalt und guter Laune.

Eine gute Tradition und sicherlich einer der ersten närrischen Termine im Rheinland: die Pressekonferenz des Andernacher Festausschusses. Vizepräsidentin Sandra Bell gab mit viel Vorfreude einen Überblick auf die karnevalistischen Veranstaltungen der anstehenden Session.







