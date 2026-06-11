1100 Untersuchungen im Jahr
Andernacher Herzkatheterlabor ist ein Erfolgsmodell
Oberarzt Benedikt Bininda (links), der das Herzkatheterlabor am Andernacher St.-Nikolaus-Stiftshospital leitet, und der Chefarzt
Oberarzt Benedikt Bininda (links), der das Herzkatheterlabor am Andernacher St.-Nikolaus-Stiftshospital leitet, und der Chefarzt der Inneren Medizin, Ralph Rüdelstein, zeigen einen Teil der medizinischen Systeme, die bei der Behandlung der Patienten zum Einsatz kommen.
Martina Koch

Seit 2020 verfügt die kardiologische Abteilung des St.-Nikolaus-Stiftshospitals Andernach über einen Hybrid-OP mit Herzkatheteranlage. Seitdem hat sich das Behandlungsspektrum stetig erweitert. Jetzt können dort auch Lungenembolien behandelt werden.

Lesezeit 2 Minuten
Herzinfarktpatienten, die eine Herzkatheteruntersuchung benötigten, konnten vor wenigen Jahren noch nicht am St.-Nikolaus-Stiftshospital in Andernach behandelt werden: Bis 2020 führten die Ärzte der Klinik die dafür notwendigen invasiven kardiologischen Untersuchungen in externen Kliniken durch.

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Andernach & MayenKrankenhauskrise

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