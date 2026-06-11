Seit 2020 verfügt die kardiologische Abteilung des St.-Nikolaus-Stiftshospitals Andernach über einen Hybrid-OP mit Herzkatheteranlage. Seitdem hat sich das Behandlungsspektrum stetig erweitert. Jetzt können dort auch Lungenembolien behandelt werden.
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Herzinfarktpatienten, die eine Herzkatheteruntersuchung benötigten, konnten vor wenigen Jahren noch nicht am St.-Nikolaus-Stiftshospital in Andernach behandelt werden: Bis 2020 führten die Ärzte der Klinik die dafür notwendigen invasiven kardiologischen Untersuchungen in externen Kliniken durch.