Millionen für neue Ausstellung Andernacher Geysirmuseum setzt zum Quantensprung an Martina Koch 09.02.2026, 14:00 Uhr

i Geysir-Geschäftsführer Christian Heller und Betriebsleiterin Vanessa Born freuen sich auf die Umsetzung der Pläne für eine Überarbeitung der Ausstellung im Geysirmuseum. Rund die Hälfte der Ausstellungsfläche soll komplett neu gestaltet werden. Martina Koch

Seit 2009 lockt der Andernacher Kaltwassergeysir Jahr für Jahr Zehntausende Touristen in die Stadt. Damit das auch künftig gelingt, wird die Ausstellung im Geysirmuseum nun generalüberholt. Das ist der aktuelle Stand des Millionenprojekts.

Die Ausstellungsräume des Andernacher Geysirmuseums sind in der Winterpause naturgemäß deutlich weniger belebt als in der Saison. Doch die Geräuschkulisse verrät: Völlig verwaist liegen sie auch jetzt nicht da. Wo sich sonst Schulklassen und andere Besuchergruppen drängen, wird derzeit gehämmert, gebohrt und gesägt.







