Seit 2009 lockt der Andernacher Kaltwassergeysir Jahr für Jahr Zehntausende Touristen in die Stadt. Damit das auch künftig gelingt, wird die Ausstellung im Geysirmuseum nun generalüberholt. Das ist der aktuelle Stand des Millionenprojekts.
Lesezeit 3 Minuten
Die Ausstellungsräume des Andernacher Geysirmuseums sind in der Winterpause naturgemäß deutlich weniger belebt als in der Saison. Doch die Geräuschkulisse verrät: Völlig verwaist liegen sie auch jetzt nicht da. Wo sich sonst Schulklassen und andere Besuchergruppen drängen, wird derzeit gehämmert, gebohrt und gesägt.