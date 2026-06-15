Fahrräder sind gefragt Andernacher Fundsachen kommen unter den Hammer Elvira Bell 15.06.2026, 12:00 Uhr

i Lucy und ihr Papa Marco Dwarschak aus Saffig erhielten bei der Fundsachenversteigerung in Andernach den Zuschlag für ein Jugendfahrrad. Dank der großherzigen Geste eines Mitbieters konnten sie außerdem auch noch eine Spielkonsole mit nach Hause nehmen. Elvira Bell

Am Läufkreuz kamen in Andernach wieder Schnäppchenjäger und Glückssucher zusammen. Sie boten bei der Fundsachenversteigerung der Stadt mit. Dabei zeigte der Ersteigerer einer Spielkonsole ein Herz für seine Mitbieter.

Was haben die Menschen in Andernach in den vergangenen anderthalb Jahren verloren? Oder welche Dinge, wie beispielsweise Kinderwagen oder ein Gehwägelchen, haben sie irgendwo stehengelassen? Durchaus spannende Fragen. All das, was im Fundamt der Stadt Andernach abgegeben und nach der gesetzlichen Regelfrist nicht abgeholt wurde, kam nun unter den Hammer.







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