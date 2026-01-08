Andernacher CDU will den Wandel

Die Andernacher CDU drängt auf einen Neubeginn – im Land und beim Amt des Stadtbürgermeisters. Das machten die Mitglieder beim Neujahrsempfang in der Mittelrheinhalle deutlich.
74 Tage vor der rheinland-pfälzischen Landtagswahl hatte der CDU-Stadtverband Andernach zum traditionellen Neujahrsempfang in das Foyer der Mittelrhein-Halle eingeladen. Als Gastredner konnte der Stadtverbandsvorsitzende Martin Busch den Parteivorsitzenden sowie Fraktionsvorsitzenden der CDU im rheinland-pfälzischen Landtag und Spitzenkandidat der Christdemokraten für die Landtagswahl, Gordon Schnieder, willkommen heißen.