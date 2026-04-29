Nach dreimonatiger Schließung Andernacher Boutique Loft No.7 feiert Wiedereröffnung Martina Koch 29.04.2026, 14:00 Uhr

i Lea Still hat die Andernacher Boutique Loft No.7 übernommen, die am Samstag, 2. Mai, wiedereröffnet wird. Die Quereinsteigerin in den Einzelhandel freut sich auf die neue berufliche Herausforderung. Lea Still

Drei Monate lang mussten die Kundinnen auf ihren Andernacher „Good Place“ verzichtet. Jetzt eröffnet die Boutique Loft No.7 wieder ihre Pforten. So erlebt die neue Betreiberin Lea Still die Zeit vor dem großen Tag.

Vor rund drei Monaten schlossen sich vorerst die Türen des beliebten Andernacher Modegeschäfts Loft No.7. Jetzt kehrt wieder Leben in das an der Ecke von Bahnhofstraße und Kramgasse gelegene Ladenlokal ein: Noch sind die Schaufensterfronten mit Papierbahnen abgeklebt, doch im Ladeninneren sind Lea Still und ihre Mitarbeiterinnen seit zwei Wochen damit beschäftigt, das Loft No.







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