Zum vierten Mal am Rheinufer Andernacher Bierbörse bietet neue Spezialitäten Martina Koch 05.05.2026, 14:45 Uhr

i Die Andernacher Bierbörse hat treue Fans, die Jahr für Jahr zur Veranstaltung kommen. Die diesjährige Bierbörse in den Rheinanlagen wird am Freitag, 8. Mai, um 17 Uhr mit dem Fassanstich offiziell eröffnet. Moin Fotografie / Oliver Carstens

Die Veranstaltungsreihe Bierbörse feiert die Vielfalt des Gerstensafts. Bei der vierten Auflage in den Andernacher Rheinanlagen können die Besucher mehr als 100 Sorten probieren. Welche Biere diesmal neu dabei sind.

Von Anfang Mai bis Ende August tourt die Veranstaltungsreihe Bierbörse durch insgesamt 15 deutsche Städte. Zu den jüngeren Stationen der jährlichen Tour rund um den Gerstensaft gehört Andernach, wo die Bierbörse am Wochenende, 8. bis 10. Mai, zum vierten Mal Station macht.







Artikel teilen

Artikel teilen