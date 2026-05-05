Die Veranstaltungsreihe Bierbörse feiert die Vielfalt des Gerstensafts. Bei der vierten Auflage in den Andernacher Rheinanlagen können die Besucher mehr als 100 Sorten probieren. Welche Biere diesmal neu dabei sind.
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Von Anfang Mai bis Ende August tourt die Veranstaltungsreihe Bierbörse durch insgesamt 15 deutsche Städte. Zu den jüngeren Stationen der jährlichen Tour rund um den Gerstensaft gehört Andernach, wo die Bierbörse am Wochenende, 8. bis 10. Mai, zum vierten Mal Station macht.