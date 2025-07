Der Andernacher Autor Andreas J. Schulte schreibt nicht nur allein, sondern auch mit seiner Ehefrau Christine Schulte. Sie hat bereits in ihrer Schulzeit mit einer Freundin ihren ersten Roman verfasst und arbeitet heute als technische Redakteurin. Zusammen begeben sich die Schultes, die auf dem Land zwischen Andernach und Maria Laach leben, unter dem Pseudonym Barbara Erlenkamp in einen besonderen Schreibprozess. Dabei entstehen romantische Liebeskomödien und unterhaltsame Frauenromane: „Romantik und Unterhaltung, das ist das wunderbare Ergebnis, wenn zwei beschließen gemeinsam zu schreiben.“

Emotionen packen die beiden gekonnt in Worte. 2018 ist ihr erster Bestseller-Roman „Das kleine Café an der Mühle“ erschienen. Wie Andreas und Christine Schulte ihre gemeinsamen Romane, die bei Lübbe erscheinen, schreiben? Zuerst sprechen sie über die Handlung, „und dann überlegen wir uns, wie die Geschichte abläuft“. Beide arbeiten nie gleichzeitig an derselben Sache, sondern immer nacheinander und in kurzen Abschnitten. Freuen können sich die Liebhaber der Bücher der beiden Autoren in diesem Jahr über den aktuellen Band „Mein Herz will Meer – Ein Küstenroman“.

„Tatsächlich schreiben uns viele Leserinnen, dass sie unsere Bücher deshalb mögen, weil sie sich damit gut entspannen und vom Alltag abschalten können.“

Andreas Schulte

Unsere Redaktion hat Christine und Andreas Schulte gefragt, ob sie in den politisch aufgewühlten Zeiten eine verstärkte Nachfrage nach Wohlfühllektüre feststellen? „Das nehmen wir so nicht wahr, zumindest nicht im Zusammenhang mit der geopolitischen Lage. Tatsächlich schreiben uns viele Leserinnen, dass sie unsere Bücher deshalb mögen, weil sie sich damit gut entspannen und vom Alltag abschalten können. Uns hat noch niemand geschrieben, dass er sich Sorgen wegen der Kriegskonflikte macht und deshalb zu einem unserer Bücher gegriffen hat.“

Doch wie behaupten sich Christine und Andreas Schulte in der Masse der Veröffentlichungen? In das derzeit stark nachgefragte Genre der Romance-Literatur passe man mit den eigenen Werken nicht, betont Andreas Schulte: „Romance ist ein eigenes Genre mit verschiedenen Unterkategorien. Unsere Romane fallen nicht in dieses Genre, sie werden unter Wohlfühlromane geführt und positioniert. Das liegt unter anderem daran, dass in unseren Romanen eine Liebesbeziehung zwischen den Protagonisten erst an zweiter Stelle steht.“

Romane gehören zu den meistverkauften E-Books

In „Das kleine Café an der Mühle“ gehe es darum, dass eine junge Frau ein Café erbt und dieses wieder auf Vordermann bringt, der liebenswerte Nachbar ist dabei Nebenhandlung. Im aktuellen Sommerroman „Mein Herz will Meer“ stellt Viola, eine Sängerin des Chores der Semperoper, einen Frauenchor an der Ostsee auf die Beine, weil sie Sozialstunden leisten muss. Auch hier sei die Liebesbeziehung zu Frederik, einem Pianisten, eine Nebenhandlung.

Diese Feelgood-Romane sind sehr gefragt und verkaufen sich gut: „Im Frühjahr waren sieben Romane von uns gleichzeitig in der Top 50 der meistverkauften E-Books bei Amazon, wir hatten dabei unter anderem Platz eins, drei und fünf belegt. 2023 gehörte einer unserer Titel zu den drei meistgehörten Hörbüchern im Bereich Belletristik bei Audible.“ Die Autoren setzen bei der Vermarktung im Übrigen auch auf die Zusammenarbeit mit Bloggern und auf soziale Netzwerke. Der Trend „Booktok“, bei dem Leser auf der Plattform TikTok ihre Lieblingsbücher vorstellen, ist für viele Genres und Altersgruppen interessant.

i "Mein Herz will Meer" ist der aktuelle Titel des Autorenduos Barbara Erlenkamp. Derzeit schreibt das Ehepaar Schulte am 14. gemeinsamen Roman. Elvira Bell

Ob Sie von diesem Hype profitieren? „Wir sind Teil des Hypes. Zum Beispiel erschienen nach unserem Buch ‚Das kleine Café an der Mühle’ bei zahlreichen Verlagen weitere Titel, die ganz ähnlich angelegt waren und ähnliche Titel hatten. Ein Beleg dafür, dass Barbara Erlenkamp hier vorne mitspielt, ist sicher, dass dieses Buch, obwohl es schon seit sieben Jahren auf dem Markt ist, sich immer noch gut verkauft. Im Moment schreiben wir an unserem 14. Barbara-Erlenkamp-Titel.“

Dabei hatte Andreas Schulte, als er 2013 seinen Debütroman „Die Toten des Meisters“ veröffentlichte, noch gedacht, es bliebe bei dem einen Buch. Mittlerweile ist der Schriftsteller bei Buch Nr. 32 angelangt und jedes Jahr kommen ein paar Titel und Kurzgeschichten dazu.

Historischer Kriminalroman war für Literaturpreis nominiert

Um sich auf eine solche kreative Reise einzulassen, braucht es jede Menge Fantasie, Talent, Hingabe und Inspiration. Und nicht zu vergessen: die Gabe, Charaktere zum Leben zu erwecken. Der historische Kriminalroman „Hildegard von Bingen und das Siegel des Königs“ wurde 2024 für den Homer-Literaturpreis nominiert. Hierbei handelt es sich um einen Preis, der für historische Belletristik verliehen wird, deren Handlung vor 1930 angesiedelt ist. Aktuell ist im März „Das Geheimnis der fünf Könige“ im Lübbe Verlag erschienen.